Letošnja tema je bila priprava slanega zajtrka, ki pa je moral vsebovati vsaj eno vrsto zelenjave. Slovenski udeleženci so za polfinalno tekmovanje pripravili ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem in se uspešno uvrstili v finale.

Tako so se kot prva tuja ekipa v zgodovini tekmovanja 17. aprila 2024 v Johnson Space Centru v Houstonu, Texasu, pomerili s finalisti tekmovanja. Jed zmagovalne ekipe bodo vključili v prehrano astronavtov. Zmagovalce bo Nasa razglasila v dveh tednih.

Pred tekmovanjem so se soočili s posebnimi izzivi pri nakupu sestavin za astronavtski zajtrk. Stroga ameriška carinska zakonodaja je otežila njihovo delo, a so se z iznajdljivostjo lotili iskanja nadomestnih sestavin in uspešno reproducirali svoj recept iz Slovenije.

»Največji izziv je bil, ker dimljenega tofuja v Houstonu ne poznajo, nikjer ga ni bilo možno kupiti. Neuspešno smo preiskali 10 trgovin in restavracij. Ni nam preostalo drugega, kot da kupimo navaden čvrst tofu. Odšli smo na kosilo v žar restavracijo, tam pa smo jih tudi prosili, če ga nam lahko predimijo. In so nam ga z veseljem!,« so pripravo na tekmovanje pojasnili v intervjuju.

»Poleg določenega energijskega vnosa smo morali biti pozorni na vnos maščob, predvsem nasičenih maščobnih kislin, prehranskih vlaknin in soli. Vsaka prehranska zahteva je terjala izbiro prave surovine, česar smo se lotili z veliko natančnostjo,« so povedali.

Tekmovanje samo je potekalo intenzivno, s strogimi kriteriji ocenjevanja, ki so zahtevali natančnost in kreativnost. Ekipa je s ponosom predstavila svoj recept in odgovarjala na zahtevna vprašanja sodnikov. Njihova predanost in strokovnost sta bili izjemno cenjeni, kar kaže na visoko raven kulinaričnega znanja, ki ga predstavlja BIC Ljubljana.

Poleg kulinaričnega izziva so se študentje podali tudi na raziskovanje Houstona, kjer so opazovali razlike v prehranski kulturi in življenjskem slogu. Kljub razlikam so našli skupne točke in se navdihnili za nadaljnje raziskovanje in izmenjavo kulturnih izkušenj.

ne glede na rezultat tekmovanja bo ekipa BIC Ljubljana Slovenijo ponesla v vesolje – njihov podpis na vratih omaric za vesoljsko ladjo bo potoval daleč v neznano. Njihova zgodba je inspiracija za vse, ki sledijo svojim sanjam in si upajo stopiti iz cone udobja, ne glede na ovire na poti.