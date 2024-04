To je zapis na facebook profilu Slovenskih državnih gozdov. Prizor, pišejo, je presenetil tudi njih: »Kar vam predstavljamo danes, je redko celo za gozdarje! Med čakanjem na kamion je naš odpremnik David Šircelj v torek doživel komaj verjeten prizor; izza ovinka pride prvi ris, kmalu za njim še eden mlajši, na to pa še en mladiček. Risi so se ležerno sprehajali po gozdni cesti in se zabavali na hlodih. Umaknili so se šele, ko je David stopil iz avta, pa še to ne ravno panično.«

Lokacije zaradi varnosti teh zaščitenih živali nočejo izdati.

Število risov po območjih

Finska 2400 – 2600

Romunija, Slovaška, Poljska, Ukrajina, Češka, Madžarska, Srbija, Bolgarija 2300 – 2400

Norveška, Švedska 1800 – 2300

Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Ukrajina 1600

Švica, Slovenija, Italija, Avstrija, Francija 130

Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina 120 – 130

Francija, Švica 100

Češka, Nemčija, Avstrija 50

Makedonija, Albanija, Srbija, Kosovo 40 – 50

Francija, Nemčija 19

