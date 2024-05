Območje z evrom je aprila zabeležilo 2,4-odstotno letno inflacijo, kar je enako kot marca, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Inflacijo so najbolj poganjale visoke cene storitev. Na mesečni ravni so cene življenjskih potrebščin zrasle za 0,6 odstotka.

Najbolj, za 3,7 odstotka, so se minuli mesec v medletni primerjavi podražile storitve (marca za štiri odstotke). Hrana, alkohol in tobak so bili dražji za 2,8 odstotka (marca za 2,6 odstotka), neenergetske industrijske dobrine pa za 0,9 odstotka (marca za 1,1 odstotka). Energenti so se medtem pocenili za 0,6 odstotka (marca za 1,8 odstotka).

Brez upoštevanja cen energije, hrane, alkohola in tobaka - na ta podatek je pri odločitvah o denarni politiki še posebej pozoren svet Evropske centralne banke - je bila letna stopnja inflacije aprila 2,7-odstotna, mesečna pa 0,7-odstotna. Brez upoštevanja energije je bila letna stopnja prav tako 2,7-odstotna, mesečna pa 0,6-odstotna.

Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, je najvišjo letno inflacijo s 4,9 odstotka imela Belgija, sledila je Hrvaška s 4,7-odstotno inflacijo, medtem ko sta Avstrija in Španija meli 3,4-odstotno inflacijo. Najnižjo letno inflacijo so aprila zabeležili v Litvi (0,4 odstotka), na Finskem (0,6 odstotka), v Italiji (1,0 odstotka) in Latviji (1,1 odstotka).

V Sloveniji so se najbolj podražile gostinske in nastanitvene storitve

V Sloveniji se je rast cen v aprilu na letni ravni znižala iz marčevskih 3,6 na 3 odstotke. Ker je Sursova klasifikacija nekoliko drugačna kot pri Eurostatu, je natančna primerjava med posameznimi skupinami večinoma nemogoča. Kljub temu pa lahko po harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, ugotovimo, da so se storitve v povprečju podražile bolj kot v območju evra, in sicer za 5,1 odstotka. Najbolj so se podražile gostinske in nastanitvene storitve (za 7,1 odstotka).

K letni inflaciji v Sloveniji so sicer po navedbah Sursa največ prispevale za 5 odstotkov višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Prevoz je ob tem dražji za 1,3 odstotka.

Po drugi strani so cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so z dvomestnimi številkami še do nedavnega najbolj prispevale k visoki inflaciji, na letni ravni v Sloveniji upadle za 0,3 odstotka. Drugače je z alkoholnimi pijačami in tobakom, ki ju Eurostat uvršča v isto skupino; ta dva izdelka sta se namreč v enem letu podražila za 7 odstotkov.

Kovač: Najdlje se bodo umirjale cene storitev

Bogomir Kovač iz ljubljanske ekonomske fakultete pravi, da je bilo postopno ugašanje inflacije napovedljivo, vprašanje je bilo le, kako hitro bo. »Korekcija navzdol prii cenah hrane je verjetno posledica raznih popustov, s katerimi skušajo trgovci privabiti kupce. So pa za cene hrane značilni mesečni nihaji, zato bomo lahko o tem, ali gre za trajno zniževanje inflacije, govorli šele čez nekaj mesecev. Po drugi strani so storitve trajno vezane na stroške delovne sile. Ker se ne morejo taho hitro prilagajati, se bodo njihove cene tudi najpozneje uskladile,«.ocenjuje Kovač.