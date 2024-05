Črn konec tedna za VN San Marina 1994 se je začel že s petkovo nesrečo tedaj 21-letnega Rubensa Barichella na prostem treningu. Brazilec je namreč izgubil nadzor nad dirkalnikom, poletel čez visok robnik v ovinku Variante Bassa in treščil v zaščitne gume ob robu steze.

Ratzenberger in Senna ob svojih nesrečah v ovinkih Villeneuve in Tamburello nista mogla računati na zaščitne gume, v sicer za dirkanje nezahtevnih ovinkih sta namreč treščila v zid in kasneje podlegla hudim poškodbam glave.

Trikratni svetovni prvak Senna je bil ob pogledu na tragično preminulega Ratzenbergerja, ki je pri hitrosti več kot 300 km/h treščil v zid v ovinku Villeneuve, izjemno žalosten, a sla po dirkanju mu ni dovolila, da ne bi naslednji dan spet šel na stezo v Imoli, čeprav naj bi bil po pisanju nemškega časnika Welt do nastopa zadržan.

Sedmi krog dirke je bil za Brazilca usoden. V sicer blagem levem ovinku Tamburello je njegov dirkalnik natanko ob 14.17 zletel s proge in se s hitrostjo več kot 200 km/h zaletel v zid ob progi, pri čemer je avtomobilu odtrgalo sprednje desno kolo in obeso, katere del naj bi tudi povzročil nepopravljive poškodbe glave.

Po nesrečnem koncu tedna je tedaj Mednarodna avtomobilistična zveza močno poostrila varnostne ukrepe na dirkah formule 1. Med drugimi so odstranili betonske zidove in uvedli t.i. sistem Hans, ki v primeru nesreče ščiti glavo in vrat, povečali pa so tudi stranske stene vozniške kabine.

V F1 nesreč s smrtnim izidom ni bilo naslednjih 20 let, vse do VN Japonske v Suzuki, ko je Francoz Jules Bianchi oktobra 2014 na povsem razmočenem cestišču zdrsnil s steze in zadel v rob vozila za odstranjevanje dirkalnikov. Bianchi je bil več mesecev v umetni komi zaradi hudih poškodb glave, a je julija 2015 v bolnišnici v Nici umrl.

Tudi po tej nesreči so uvedli še strožja varnostna pravila in popolno revizijo do tedaj sprejetih ukrepov. Za zaščito glave so kasneje uvedli tudi sistem HALO, konstrukcijo, ki ob strani in nad čelado s posebnim obokom varuje voznika.

V Imoli bodo danes pripravili poseben dogodek ob 30. obletnici tragičnih nesreč Senne in Ratzenbergerja, ki se ga bo udeležil tudi direktor dirk F1 Stefano Domenicalli in številni drugi, vključno z visokimi političnimi predstavniki iz Italije in Brazilije.

V Braziliji so se spomnili na Ayrtona Senno

Danes mineva 30 let od tragične smrti legendarnega brazilskega dirkača Ayrtona Senne, ki se je smrtno ponesrečil na dirkališču v Imoli. V teh dneh v spomin nanj v Braziliji potekajo številne slovesnosti, ki pričajo, da je med njegovimi rojaki spomin nanj še kako živ.

Danes se bodo številni Brazilci poklonili spominu na dirkaško legendo, čigar sloves se v Braziliji lahko primerja samo z nogometno legendo Pelejem. Na njegov grob v Sau Paulu bodo romali mnogi navijači v spomin na njegovo tragično smrt, ki se je zgodila 1. maja 1994.

Spomin na tragični dogodek bodo nekateri počastili s tekom na dirkališču v Interlagosu, kjer je legendarni brazilski dirkač zabeležil dve zmagi v letih 1991 in 1993. V njegovo čast se bo v Riu de Janeiru odprla tudi razstava z naslovom Jaz, Ayrton Senna - 30 let kasneje, ki je pred tem gostovala v številnih mestih širom Brazilije. Razstava s pomočjo umetne inteligence vključuje rekonstrukcijo njegovega glasu skozi dogodke v njegovem življenju in karieri.

Slavno plažo Copacabana krasi njegov bronasti kip z dvignjenimi rokami in zmagoslavno mahajočo brazilsko zastavo. Ob njem se v teh dneh slikajo številni stari in mladi oboževalci, ki so se komaj rodili, ko je Senna tragično preminul. Mednje spada tudi Joao Paolo Bertoloni, ki je bil ob Sennovi smrti še dojenček. »O njem so mi pripovedovali moj oče in stari starši. Ko je dirkal ob nedeljah, je Brazilija obstala,« je dejal Bertoloni.

Šestinšestdesetletna Marilane Mattos se še vedno živo spominja trenutka, ko je po televiziji spremljala, kako je njegov dirkalnik zletel s proge in se s hitrostjo več kot 200 km/h zaletel v betonski zid ob progi. »Še danes se počutim grozno, a se raje spominjam lepih trenutkov. Bil je namreč preprost človek. Tako rekoč eden izmed nas,« je dejala Mattos.

Zanimivo je dejstvo, da se je njegova zapuščina raztegnila precej preko športnih okvirov. V tem kontekstu je posebej pomembno vlogo odigral zasebni inštitut poimenovan po njem, ki je leta 2004 prejel priznanje Unesca za svoje izobraževalne projekte, s katerimi je pomagal številnim otrokom iz revnih naselij.

»Ayrton je vedno trdil, da če hočemo kaj spremeniti, moramo začeti z izobraževanjem,« je v videu objavljenem na družbenih omrežjih povedala njegova sestra in predsednica omenjenega inštituta Viviane Senna.

Za brazilskega pisatelja Ernesta Rodriguesa Senna ni zgolj pomembna športna temveč tudi kulturna osebnost, saj je številnim Brazilcem povrnil pozitivno samopodobo v času, ko se je država nahajala v politični in ekonomski krizi, o čemer govori tudi njegova knjiga z naslovom Senna -razkriti heroj.

»Njegovo ime nosijo številne ulice po vsej državi, saj daje Brazilcem občutek ponosa, zato se je tudi njegova zapuščina ohranila v veliki meri,« je dejal Rodrigues.

Pred tridesetimi leti je brazilska vlada ob njegovi tragični smrti razglasila tridnevno žalovanje. Njegov pogreb je v potekal v družinskem krogu.