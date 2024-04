Pri Nogometni zvezi Palestine so opozorili na diskriminacijo in rasizem v izraelskih ligah in poudarili, da izraelska zveza krši statute pri vključevanju nogometnih ekip, ki se nahajajo na ozemlju Palestine, v svojo ligo.

Nogometna zveza Palestine je opozorila tudi na četrti člen statuta, ki striktno prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo proti drugi državi ali skupini ljudi in pravi, da se vsaka taka kršitev kaznuje s suspenzom ali izključitvijo. Izpostavili so, da izraelska zveza klubom načrtno preprečuje, da bi se jim pridružili arabski navijači, svoj rasistični odnos do Arabcev pa na družbenih omrežjih pogosto kažejo tudi člani klubskih uprav.

Ob tem je palestinska zveza še opozorila, da so številni izraelski nogometaši tudi pripadniki vojske, ki trenutno vrši grozodejstva v Gazi. Dodali so še, da je Izrael popolnoma uničil nogometno infrastrukturo v Gazi, nekateri stadioni pa so bili spremenjeni v taborišča, bolnišnice in celo množična grobišča.