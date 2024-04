Svež veter v elektronski glasbi in tranzitornih umetnostih

Začenja se Sonica 2024, festival elektronske glasbe in tranzitornih umetnosti, nocoj ga v Cukrarni zaganja avdiovizualni spektakel Jbal Rrsas ambasadorke sodobne arabske elektronike Deene Abdelwahed. Do 20. aprila bo festival v Ljubljani gostil umetnike, ki so v elektronski, eksperimentalni in ambientalni glasbi v zadnjem obdobju pustili pečat.