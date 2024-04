Odbor DZ za zdravstvo je v preteklem tednu obravnaval dva predloga za razpis posvetovalnega referenduma.

V torek, 9. aprila, so člani odbora obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je v zakonodajni postopek vložila koalicija. Sejo je vodila predsednica odbora Tamara Kozlovič (Svoboda), ki je prisotne obvestila, da dopolnjevanje predloga v tej fazi postopka ni mogoče. Dopolnila k predlogu tako niso bila vložena.

Čez manj kot teden dni, v ponedeljek pa so člani odbora za zdravstvo obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, ki ga je v parlamentarni postopek vložila Svoboda. Sejo je vodil podpredsednik odbora za zdravstvo Dean Premik (Svoboda).

K predlogu za razpis posvetovalnega referenduma sta poslanski skupini Svoboda in Levica vložili dopolnila, ki osnovno vsebino in namen predloga za razpis posvetovalnega referenduma po mnenju NSi močno spreminjata. »Vanj namreč vnašata popolnoma novo vsebino,« so zapisali v NSi.

Svoboda in Levica sta z dopolnili namreč predlog preimenovali v predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje za medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Prvotno vprašanje, ki se je glasilo »Ali ste za to, da bi bila v RS pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene dovoljena?« pa so z dopolnili spremenili v dve vprašanji in sicer »Ali naj RS na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene?« in »Ali naj RS na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?« Kot je na seji odbora pojasnil poslanec Svobode Darko Krajnc so z dopolnili sledili mnenju zakonodajno-pravne službe DZ.

Ker gre za dodatni oz. nov namen predloga za razpis posvetovalnega referenduma, bi moral predlagatelj vložiti novo besedilo predloga, opozarjajo v NSi. »Zdi se, da sta sredi seje odbora predstavnik predlagatelja Darko Krajnc in predsedujoči Dean Premik ugotovila, da odbor ne more glasovati o vloženih dopolnilih, zato sta na vse pretege skušala najti manever, s katerim bi zaobšla dolgotrajen postopek spreminjanja predloga za razpis posvetovalnega referenduma in tega rokohitrsko spremenila na seji,« Svobodi očitajo v NSi.

Zastavlja se vprašanje, kako lahko kar vložena dopolnila štejejo kot sprememba referendumskega vprašanja. »Takšne prakse pri obravnavi predlogov za razpis referenduma ne pomnimo in se sprašujemo, na čem temelji takšno tolmačenje. Skrbi nas tudi, kaj uveljavljanje takšne prakse pomeni za obravnavo dopolnil tudi k drugim predlogov aktov,« izpostavlja NSi.

Menijo, da se v opisanem ravnanju Premika kaže zloraba zakonodajnega postopka, ki meče veliko senco dvoma na legalnost in veljavnost morebitnega posvetovalnega referenduma, ki bi bil izpeljan na podlagi neobstoječega predloga, torej na podlagi neobstoječe pravne podlage.

Predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič zato pozivajo, da skupaj s zakonodajno-pravno službo DZ in predsedniki odborov razjasni, v kateri fazi postopka je v primeru predloga za razpis posvetovalnega referenduma možno vlaganje dopolnil, »saj gre za preveč pomemben postopek, da bi bil prepuščen tolmačenju vsakokratnega predsedujočega«.

Odbor DZ za zdravstvo pozivajo k ponovni obravnavi predloga. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o konoplji pa zaradi teh zapletov po mnenju NSi ne more biti obravnavan na današnji seji DZ, zato predlagajo umik te točke.