Povratni tekmi četrtfinala nogometne lige prvakov sta bili pravi drami s preobrati. PSG je senzacionalno zmagal v Barceloni kar s 4:1, potem ko so Katalonci, ki so v Parizu zmagali s 3:2, povedli z 1:0, a se jim je vse podrlo z izključitvijo Arauja v 29. minuti. V Dortmundu je Borussia ob polčasu vodila z 2:0, a je Atletico, ki je na prvi tekmi v Madridu zmagal z 2:1, izid izenačil, a bojeviti Nemci so dosegli še dva gola za zmago s 4:2 in zasluženo napredovanje.

Igralci Barcelone v solzah zapustili igrišče

Čeprav je PSG začel silovito in Barcelono stisnil na njeno polovico, so imeli Katalonci tekmo pod kontrolo 29 minut. Iz prvega napada, ko so resneje pogledali proti golu Parižanov, so v 12. minuti tudi povedli in v skupnem seštevku vodili že s 4:2. Mladi dragulj Barcelone, 16-letni Yamal je opravil več kot polovico dela, Brazilec Raphinha pa je žogo le še porinil v mrežo. Rdeči karton urugvajskega branilca Arauja po slabe pol ure, ko je zrušil prodirajočega Barcolaja, je povsem spremenil tekmo. Avtoritativni romunski sodnik Istvan Kovacs je postal najbolj osovražen človek med navijači Barcelone. PSG je ob prednosti igralca več imel veliko premoč (streli 21:8, posest žoge 62:38) in kontrolo dogajanja. Preko Dembeleja je izid do odmora izenačil, povedel po neubranljivem strelu Vitinha z 20 metrov, delo pa je z dvema goloma, prvega je dosegel iz enajstmetrovke, dokončal Mbappe, velik dolžnik s prve tekme. Za nameček je bil v 56. minuti zaradi ugovarjanja in brcanja panoja izključen še trener Barcelone Xavi Hernandez, ki je po tekmi bentil: »Težko je igrati z desetimi igralci. Škoda, da je sezona uničena zaradi ene odločitve sodnika. Rekel sem mu, da ne čuti in razume igre, da je zelo slab, izključitev pa katastrofa. Njegova odločitev za izključitev je zaznamovala tekmo.«

Igralci PSG so skupaj s 4000 navijači rajali sredi katalonske prestolnice.»Čeprav smo prvo tekmo izgubili, smo vsi verjeli, da lahko napredujemo. Tudi, ki smo prejeli gol, nismo sklonili glave. Nismo se predali, vedeli smo, da bomo v Barceloni dosegali gole. Ekipa je pokazala velik napredek, potem ko smo ves teden veliko delali na taktiki. Trenerjeva taktika je bila popolna. Ko smo bili zadnjič v polfinalu, smo šli do finala. Držimo pesti, da nam bo uspelo enako in bol šli na Wembley,« je povedal Ousmane Dembele, ki je bil izbran za igralca tekme z golom in priigrano enajstmetrovko. »Težko je najti prave besede. Navijači so verjeli v nas in menim, da so bili tudi edini. Ko smo prejeli zadetek in smo bili dva gola v zaostanku, je bilo psihično težko, a smo ostali mirni, saj nam je trener dejal, da bomo tekmo dobili z glavo,« je bil navdušen vezist Vitinha.

Igralci Barcelone, ki so igrišče zapustili v solzah, so bili med tekmo preveč nervozni. Obramba ni imel rešitve za trizobi napad Dembele, Mbappe in Barcola. Nemški vratar Ter Stegen je preprečil še višji poraz. Vezist Barcelone Frenkie De Jong je menil: »Vodilni gol je bil naša velika prednost, vendar ko v Evropi več kot eno uro igraš proti tako dobri ekipi, kot je Pariz, je logično, da trpiš. Dali smo vse, kar smo bili sposobni, a na koncu nismo dobili ničesar. To je hud udarec, saj smo bili prepričani, da bomo napredovali. Po rdečem kartonu smo se borili za izid, zdaj pa ni druge rešitev, kot da se poberemo in smo boljši v naslednji sezoni.«

Jan Oblak je v Dortmundu prejel štiri gole

V Dortmundu je 81.365 gledalcev videlo pravo golijado. Borussia je v petih minutah v prvem polčasu dosegla dva gola in zaostanek s prve tekme v Madridu spremenila v prednost. Slovenskega reprezentančnega vratarja Oblaka sta premagala Brandt in Maatsen, a trener Atletica Simeone je s tremi menjavami ob polčasu ekipo vrnil v življenje, saj je Hermoso prisilil Hummelsa, da je dosegel avtogol, nato je izid izenačil Correa. A Borussia je v režiji Avstrijca Sabitzerja, ki je bil v 71. minuti podajalec, v 74. pa strelec dosegala veliko zmago s 4:2. »Izjemno sem srečen in ponosen. Vzdušje je bilo fantastično. Čeprav smo imeli dva trenutka slabosti, smo ostali močni in zasluženo napredujemo,« je vtis strnil trener Borussie Edin Terzić.

»Nora tekma za gledalce in nas igralce. Velika predstava za gledalce po vsem svetu. Vesel sem priznanja za igralca tekme, a menim, da je bil Marcel Sabitzer najboljši mož večera. S PSG smo igrali že v skupinskem delu zelo dobro doma in slabo v gosteh. Če želimo igrati v finalu, moramo pokazati boljšo igro,« je bil evforičen vezist Dortmundčanov Julian Brandt. »Do konca smo skušal doseči izid za napredovanje. Borussia je imel dobro reakcijo, ko smo izid izenačili na 2:2 in zmagala, ker je bil bolj odločna. Bili smo blizu golu, da bi izsilili podaljšek, vendar Borussia je bila boljša, zato ji čestitam za napredovanje,« je bil realen trener Atletica Diego Simeone.