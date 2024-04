Kamniški klub bo imel tudi v letošnji sezoni v ognju dve železi za naslov državnega prvaka v odbojki. Tako je bolj ali manj že vse od leta 2012. Kamničanke so tega leta že tretjič zaporedoma igrale v finalu končnice, Kamničani pa prvič po letu 2004, ko so po treh zaporednih naslovih državnega prvaka žezlo predali Šoštanju Topolšici. Vse od takrat, z izjemo leta 2014, ko je namesto kamniških odbojkarjev v finalu igrala Panvita Pomgrad, in leta 2021, ko so Mariborčani prekinili večletno prevlado Ljubljančanov, o naslovu državnega prvaka pri moških odločata ACH Volley in Calcit Volley.

Po dveh osvojenih lovorikah želijo še tretjo

Do zdaj so se vsi ti dvoboji končali v korist ljubljanske ekipe, ki je letos še brez lovorike, Kamničani pa imajo že dve. Najboljši so bili v srednjeevropski ligi in v pokalu Slovenije, obakrat so bili v finalu boljši od Maribora, ki so ga premagali tudi v polfinalu končnice. »Vsekakor si po dveh osvojenih lovorikah želimo še tisto tretjo,« končnega cilja svojih varovancev ne skriva Mladen Kašić, ki je v letošnji sezoni prevzel odbojkarje Calcit Volleyja. V letošnji sezoni so Kamničani obe domači tekmi dobili s 3:0, v Tivoliju so Ljubljančani decembra lani zmagali s 3:2, v začetku marca pa s 3:1.

»V ACH Volley je prišel nov trener, zato je tudi sistem njihove igre nekoliko drugačen. Vseeno mislim, da bo največ odvisno od nas samih. Predvsem bomo morali biti enotni, kot smo bili v zadnjih dveh, treh mesecih. Če smo enotni, če dihamo kot eno, imamo lepe možnosti,« je pred jutrišnjim obračunom v Tivoliju še dejal izkušeni, 65-letni hrvaški strokovnjak, ki je navdušen ribič, v Kamniku pa ga, kadar ni v dvorani, ob lepem vremenu pogosto vidijo na kolesu.

Čeprav je ACH Volley redni del prvenstva končal na prvem mestu, ima za končnico prvenstva na klopi novega trenerja. Po zmagi v četrtfinalu končnice je Radovana Gačiča zamenjal Matjaž Hafner. Že ob prihodu je ostal brez reprezentančnega blokerja Danijela Koncilje, s katerim je klub zaradi prisotnosti THC v telesu na dopinškem testu prekinil pogodbo. Na prvi polfinalni tekmi končnice proti Panviti Pomgradu si je Klemen Šen poškodoval gleženj. »Dobro je, da smo Sobočane premagali v dveh tekmah, saj smo tako pridobili nekaj dni več treninga. V tem času sem še bolj spoznal značaj igralcev, hkrati pa smo imeli dovolj časa, da se v miru pripravimo na finale končnice. V kakšnem stanju smo, je težko reči, saj so treningi eno, tekme pa nekaj povsem drugega. Obe ekipi bosta pod pritiskom. Kamničani že več kot dvajset let čakajo na naslov državnega prvaka, na drugi strani se od nas vedno pričakuje, da moramo biti prvi,« se odgovorne naloge, ki je pred njegovo ekipo, zaveda 52-letni nekdanji slovenski reprezentant, ki je zadnji dve leti vodil švicarski Volley Näfels.

»Ob servisu in sprejemu bo zelo pomembno, kdo bo v ključnih trenutkih naredil manj lastnih napak in bo bolj odločen, da zmaga v tej seriji. Imam zaupanje v svoje igralce, vendar spoštujem tudi tekmece. Težko bo, a naš cilj mora biti naslov in nič drugega,« se naslova državnega prvaka, dvajsetega za ACH Volley, nadeja Hafner, ki je kot igralec že bil državni prvak z ravenskim Fužinarjem in Mariborom, kot trener pa je bil s SK Zadrugo Aich/Dobom trikrat najboljši v Avstriji.

Kamničanke želijo ponoviti podvig bankirk

Še daljšo tradicijo finalnih tekem končnice državnega prvenstva imajo kamniške in mariborske odbojkarice. V zadnjih petnajstih sezonah si bodo nasproti stale že trinajstič. Obe ekipi sta do zdaj zmagali po šestkrat. Lani so Kamničanke za svoj četrti zaporedni naslov, skupaj sedmi, v finalu premagale Gen-I Volley, ki je pred petimi leti praznih rok ostal tudi proti Mariborčankam. V rednem delu prvenstva in srednjeevropski ligi so v letošnji sezoni vseh pet medsebojnih tekem dobile Kamničanke, vse s 3:0, toda v finalu pokala Slovenije je bilo 24. marca v Kopru 3:2 za Novo KBM Branik. Od takrat ekipi nista odigrali niti ene tekme.

»V finalu pokalnega tekmovanja se je pokazalo tisto, kar govorim od začetka sezone, da ima Branik najboljšo ekipo v zadnjih nekaj letih. Videli bomo, kako se bomo odzvali po porazu v Kopru, sicer pa bo vsaka tekma poglavje zase. Za zdaj je vsa naša osredotočenost namenjena današnji tekmi, ki nas čaka v Kamniku,« je pred prvo finalno tekmo v kamniški športni dvorani, ki že dolga leta čaka na prenovo, dejal Bruno Najdič, od letošnje sezone trener odbojkaric Calcit Volleyja, s katerimi je že osvojil srednjeevropsko ligo. Če bodo letošnjo finalno serijo dobile kamniške odbojkarice, bodo s tem ponovile podvig Mariborčank, ki so bile med letoma 1998 do 2002 najboljše petkrat zapored.

*** 19 naslovov državnega prvaka so do zdaj osvojili odbojkarji ACH Volleyja, tri manj pa odbojkarice Nove KBM Branika.