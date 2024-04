V letošnjih četrtfinalih nogometne lige prvakov ni nobenega presenečenja. Vsi pari so vrhunski, kar je bilo mogoče videti že na prvih tekmah, na katerih si nobena ekipa ni priborila občutne prednosti. Kljub temu je dvoboj Real Madrid – Manchester City dobil naziv finala pred finalom. Beli balet iz španske prestolnice in sinjemodri iz Machestra so se v ligi prvakov nazadnje merili lani v polfinalu. Po remiju z 1:1 v Madridu je nato City doma »povozil« 14-kratne evropske prvake s 4:0. Tudi letos je usoda hotela, da je bila prva tekma na stadionu Santiago Bernabeu, tudi tokrat pa si nobena od ekip ni priborila prednosti. Na spektakularni tekmi s šestimi evrogoli je bil izid 3:3.

»Če se bomo zanašali na izid iz lanskega leta, nam to ne bo prineslo nič dobrega. V nogometu je vsaka tekma poglavje zase. Če bi včeraj igrali z Madridom, bi bilo drugače, kot bo jutri,« hoče nogometaše na svoj način motivirati trener domačih ​Pep Guardiola​. »Zavedamo se, da bomo v določenih trenutkih tekme trpeli, a nemogoče je dominirati 90 minut. Pripravljeni smo na boj,« je dodal Španec na klopi Cityja. »Madridčani so se od lani veliko naučili. Čaka nas povsem drugačna tekma, zagotovo je ta Real boljši od lanskega,« je svojega trenerja dopolnil vezist Bernardo Silva. »Nikoli se na tekmi ne smeš počutiti lagodno, saj ko se zdi, da tekmo kontroliraš, Real v trenutku zabije dva gola,« je še dodal Silva. City v tekmo vstopa še dodatno motiviran, saj je po zadnjem odigranem krogu angleškega prvenstva zelo blizu novega naslova prvaka, v Španiji pa k novi zvezdici koraka tudi Real Madrid.

Bayern rešuje sezono

S povsem drugačno popotnico v četrtfinale vstopata münchenski Bayern in Arsenal. Bavarci so v nedeljo, pet krogov pred koncem, uradno prepustili nemško krono Leverkusnu. Na vrhu bundeslige so kraljevali kar enajst let. Že pred tem so izpadli v pokalu, zato je liga prvakov edina priložnost, da v klubske vitrine prispevajo novo srebrnino. Velik spodrsljaj si je v nedeljo proti Astonu Villi privoščil tudi Arsenal, ki je bil pred tem vodilni klub premier lige. Topničarjem, enako kot v lanski sezoni, v ključnem trenutku sezone zmanjkuje goriva. Čeprav se je prva tekma v Londonu končala neodločeno z 2:2, so Bavarci tokrat v vlogi favorita.

»Zavedamo se, da imamo več izkušenj od tekmecev v tem delu tekmovanja. Vseeno potrebujemo veliko navdiha in najboljšo predstavo sezone za napredovanje. Želimo si, da bi vsi navijači prišli na stadion, saj je vsak dejavnik lahko odločilen,« si vroče atmosfere na Alianz Areni želi trener Bayerna v odhodu Thomas Tuchel.​Nemški strateg veliko upov polaga v Harryja Kana, ki zelo rad trese mrežo topničarjev, saj jim je vključno z golom pretekli teden zabil že 15 golov. »Pred domačimi navijači imamo imenitno priložnost, da ostanemo živi v tej sezoni in si izborimo možnost, da nekaj osvojimo,« je odločen ​Harry Kane, ki je iz Tottenhama v München prišel prav zaradi osvajanja lovorik.