Kot tudi recimo Združenje poklicnih gasilcev Slovenije že štiri leta ne more povedati, zakaj dejansko blokirajo testiranje motorjev za gasilce; povejo le, da to ni v skladu z gasilsko taktiko. Še dobro, da ko so šli gasilci s konjev na avtomobile, ni bilo vseh teh institucij, ker avtomobili potem ne bi sodili v gasilsko taktiko in bi brizgalne še vedno vlekli konji. Omenjeni pri pobudah, ki trajajo 20 let, niti ne vedo, da testiranje motorjev za gasilce primarno ni namenjeno gašenju, temveč reševanju ljudi. Kar jasno podpira Komisija za etična vprašanja pri MZ s prvopodpisanim dr. Voljčem. Pri testiranju pa je po izjavi evropskega urada za krizno upravljanje, ki ga vodi gospod Lenarčič, dogovor članic, da novosti najprej vsaka sama preveri v praksi. A omenjeno za naše odločevalce ni pomembno.

Premier Golob, ki je nad vsemi, je nedolgo tega za javno TV izjavil, da je razvoj osnova gospodarstva. Morda uradniki ne gledajo televizije, pa bi bilo bolje, če jim predsednik vlade to razloži na bolj preprost način. Temeljni problem v Sloveniji je tudi, da glavnina politikov in tudi ključnih ljudi na ministrstvih srečo ocenjuje kot znanje.

Mitja Vilar, Šmarje Sap