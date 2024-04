V začetku aprila so minila tri leta, odkar je 54-letni Dragan Adžić prevzel slovensko reprezentanco. Že takrat je kot enega svojih ciljev izpostavljal uvrstitev na olimpijske igre v Pariz. »V zadnjih treh letih smo trdo delali, da bi si zagotovili kvalifikacije za olimpijske igre. Pritisk in napetost obstajata, a nič drugače ni v nemškem taboru. Veliko pozornosti smo namenili temu, da bomo znali izničiti to preveliko željo in pritisk, ki si ga nalagamo sami. Verjamem, da bomo vzpostavili ravnovesje in stabilnost v igri, ob tem pa pokazali največ, kar smo sposobni,« je pred začetkom olimpijskih kvalifikacij dejal Dragan Adžić, ki je s črnogorsko reprezentanco v Londonu leta 2012 osvojil srebrno kolajno na olimpijskih igrah.

Grosova držala priključek

Že vse od leta 2008, ko so bile v Pekingu enajste, nemške rokometašice čakajo na svoj peti nastop na olimpijskih igrah. Na zadnjih dveh evropskih prvenstvih so bile sedme, na zadnjem svetovnem prvenstvu pa šeste. »Nemke krasi odlična telesna pripravljenost. Že dolgo igrajo skupaj in imajo izjemen potencial, morda celo največjega na svetu,« je pred tekmo njihovo igro opisal slovenski selektor. Prav odlična telesna pripravljenost domačih rokometašic je prišla do izraza že v uvodnih minutah tekme, ko so po tretji zaporedni sedemmetrovki, vse tri je realizirala Julia Maidhof, povedle s 6:3. Na najboljši možni način je Nemkam odgovorila Ana Gros, ki je v 14. minuti izenačila na 6:6, vendar je bilo to zadnje izenačenje na tekmi. Ob premalo čvrsti igri v obrambi, manjkala je tudi kakšna obramba več Amre Pandžić, so slovenske rokometašice sedem minut pozneje zaostajale za štiri gole (9:13), po golu Aline Grijsels, nemške organizatorice igre, pa že za pet (11:16). Zadnje štiri minute prvega polčasa so sicer pripadle slovenski izbrani vrsti, ki je priključek z Nemkami držala predvsem zahvaljujoč Grosovi. Kapetanka reprezentance je v prvih 30 minutah dosegla polovico slovenskih golov.

Premalo učinkovite v napadu

V prvih desetih minutah drugega polčasa si pohvale v slovenski ekipi zasluži Pandžićeva, ki je ubranila nekaj nevarnih strelov nemških rokometašic, vendar soigralke tega niso izkoristile v napadu. Z novim golom Grosove so Slovenke še prišle na dva gola zaostanka (16:18), toda po dveh zaporednih golih Xenie Smits, obakrat po protinapadu, je bil njihov zaostanek štiri gole (16:20). Če so Nemke prihajale do lahkih golov, to slovenskim rokometašicam nikakor ni uspevalo, za nameček je bila v domačih vratih razpoložena 25-letna vratarka francoskega Bresta Katharine Filter, ki je bila razglašena za najboljšo igralko tekme. Ko je Slovenkam popustila še zbranost v obrambi, je bila tekma odločena, saj so domače rokometašice s tremi zaporednimi goli dobrih pet minut pred koncem tekme povedle že s 27:21.

»Borile smo se vseh 60 minut. Nemke so v obrambi igrale zelo agresivno, kar smo tudi pričakovale, toda ko si enkrat na tekmi, je čisto drugače kot na treningu. Ves čas smo lovile zaostanek treh, štirih golov, vendar ga nismo izničile, kajti tudi v obrambi ni bilo vse tako, kot bi moralo biti in kot smo se pred tekmo dogovorile. Zdaj je, kar je, ena tekma je za nami, imamo še dve in prav nič še ni izgubljeno,« je po porazu svoje ekipe dejala Ana Gros, z enajstimi goli tudi najbolj učinkovita igralka tekme. S petimi goli se je v slovenski ekipi izkazala tudi Nataša Ljepoja.

»Pričakovali smo težko tekmo, vendar tudi boljši končni izid, najbolj pomembno pa je, da imamo še vedno možnosti za uvrstitev na olimpijske igre. Predvsem nam je preveč golov dala Maidhofova in mislim, da je tako nastala ta razlika. Če bi jo spravili na podobno učinkovitost, kot so jo imele njihove preostale zunanje igralke, bi bile naše možnosti večje. Prav tako bi morali bolje zaključevati svoje 'odprte' strele proti nemškim vratom. Na preostalih dveh tekmah bomo morali to popraviti, me pa veseli, da je bil odnos do igre dober, dobra je bila tudi energija,« pa je svojo kapetanko dopolnil Adžić. Nemke so si z zmago na stežaj odprle vrata Pariza, medtem ko bodo morale slovenske rokometašice svojo priložnost iskati na preostalih dveh tekmah proti Paragvaju in predvsem Črni gori.

