Število mrtvih ruskega raketnega napada na Odeso na jugu Ukrajine, do katerega je prišlo v sredo zvečer, je naraslo na pet, potem ko je eden od huje ranjenih podlegel poškodbam, je poročal portal ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform, ki se sklicuje na urad generalnega državnega tožilca.

Pred tem je guverner regije Oleg Kiper poročal o štirih mrtvih, med katerimi je bila tudi desetletna deklica. V napadu je bilo ranjenih 14 ljudi, nekateri med njimi naj bi bili v kritičnem stanju.

Ruske sile so po guvernerjih besedah napad izvedle z balističnimi raketami tipa iskander. V pristaniškem mestu je bil obenem poškodovan tudi objekt za oskrbo z elektriko.

Rusija je ponoči in danes zjutraj izvedla zračne napade na pet ukrajinskih regij, med drugim tudi na Harkov, Kijev in Mikolajiv. V tem južnem mestu so bili ubiti najmanj štirje ljudje.

Tri smrtne žrtve so ruski napadi zahtevali v Harkovu, od koder tudi danes poročajo o silovitem ruskem obstreljevanju in raketiranju, katerega tarča je bila energetska infrastruktura.

Po besedah guvernerja regije Olega Sinegubova so ruske sile izvedle najmanj deset napadov na ključno infrastrukturo.

Ukrajinsko ministrstvo za energijo pa je sporočilo, da je bila na območju Kijeva v napadu uničena elektrarna Tripilska, ki je ključna za dobavo elektrike v regijah Kijev, Čerkasi in Žitomir.

Po podatkih ukrajinske vojske je Rusija nad državo poslala tudi 17 bojnih brezpilotnih letalnikov iranske izdelave. Zračna obramba jih je 14 sestrelila, prestregla pa je tudi dve manevrirni raketi, ki sta leteli proti Odesi.

Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega so ruske sile ponoči nad Ukrajino skupno izstrelile več kot 40 raket in 40 dronov. »Nekatere rakete in brezpilotni letalniki šahed so bili uspešno sestreljeni. Na žalost le del,« je zapisal na omrežju X.

Ruske oblasti v obmejni regiji Kursk pa so sporočile, da so v napadu ukrajinskega brezpilotnega letalnika umrli trije ljudje, vključno z dvema otrokoma. Kot je na Telegramu zapisal guverner regije Roman Starovojt, je dron na avtomobil, v katerem so potovali civilisti, odvrgel eksplozivno napravo.

Napade z droni naj bi Ukrajina izvedla tudi v sosednji regiji Voronež.