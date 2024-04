Karner je danes v spremstvu deželnega glavarja avstrijske Štajerske Christopherja Drexlerja obiskal mejni prehod Špilje (Spielfeld), da bi se seznanil z aktualnimi razmerami in izzivi na področju migracij, v ospredju obiska pa je bilo tudi sodelovanje s slovenskimi organi.

Notranji minister je ob tem po poročanju časnika Kleine Zeitung naznanil, da namerava Avstrija nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko, ki se izteče z 12. majem, podaljšati še za šest mesecev.

»Ta mejni prehod kot noben drug ponazarja, kako pomembno je, da strogo in dosledno ukrepamo proti nezakonitemu tihotapljenju ljudi,« je dejal Karner, ki je poudaril pomen nadzora meje v boju proti nezakonitim migracijam.

Kot je ob tem še pojasnil, Avstrija nadzoruje svoje meje s Slovenijo, Češko, Slovaško in Madžarsko. »Trenutno opažamo, da zadnji ukrepi in povečan pritisk pri nadzoru dajejo učinek in da se tihotapci že izogibajo Avstriji,« ministrove besede povzema spletni novičarski portal 5min.at.

Avstrija je nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015 na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje. Zadnje podaljšanje je v veljavi od 12. novembra lani.

Odločitev je Dunaj utemeljil med drugim z azilnim pritiskom, velikim pritiskom na zunanje meje EU in trgovino z ljudmi.

Slovenija ves čas nasprotuje podaljševanju avstrijskega nadzora. Ob tem opozarja na sodbo Sodišča EU, da podaljševanje nadzora na meji zaradi iste grožnje ni skladno s pravom EU in pričakuje, da bo Avstrija izvajanje začasnega nadzora na meji s Slovenijo ukinila.

Zaradi povečanja obsega nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju ljudi je v zadnjih letih več držav članic EU uvedlo začasne mejne kontrole s sosednjimi državami, med njimi tudi Italija na meji s Slovenijo. Slovenska vlada pa je oktobra lani uvedla začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je decembra podaljšala še za šest mesecev.