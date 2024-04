V zvezi s tem projektom se po ministričinih besedah v zadnjem času pojavljajo pomisleki, zato je treba še enkrat temeljito preveriti in ugotoviti, ali je obseg načrtovane investicije potreben za nemoteno delovanje železniškega sistema v državi po končani gradnji drugega tira med Divačo in Koprom, ki bo po ocenah povečal število tovornih vlakov tudi na postaji Jesenice, so danes sporočili z ministrstva.

»Z ustrezno neodvisno strokovno recenzijo projekta bo mogoče verodostojno dognati, ali je obseg načrtovane investicije upravičen in potreben,« so zapisali.

Vodstvo direkcije za infrastrukturo bo moralo po izvedeni reviziji projekta predložiti poročilo o postopku in ugotovitvah.

Podražitev že pred časom odmevala v javnosti

V javnosti je namreč odmevala napovedana podražitev projekta gradnje jeseniške železniške postaje. Leta 2022 je ocenjena vrednost projekta znašala 81 milijonov evrov, končna ocenjena vrednost gradbenih del ob objavi javnega naročila je na podlagi upoštevanja inflacije in stanja na trgu narasla na 137 milijonov evrov, najugodnejša ponudba pa znaša 170 milijonov evrov z davkom.

Predstavniki ministrstva za infrastrukturo in direkcije so podražitev med drugim utemeljili s tem, da so se ob pridobivanju projektnih pogojev in soglasij pokazale potrebe po izvedbi dodatnih manipulativnih tirov, novega podhoda in mostu. Poudarili so, da gre za kompleksen projekt, ki bo prinesel številne koristi v železniškem prometu in za Jesenice.

Zadevo sta obravnavala tudi odbora DZ za finance ter za infrastrukturo, okolje in prostor, ki sta pozvala k skrbnosti pri pripravi železniških projektov in sprožitvi ustreznih postopkov v primeru sumov korupcije ali kartelnega dogovarjanja.