Španski premier Pedro Sanchez je včeraj ob predstavitvi zunanjepolitičnega poročila parlamentu dejal, da je Španija pripravljena priznati Palestino. Dejal je tudi, da skupaj z zunanjim ministrom Josejem Manuelom Albaresom obiskujeta evropske države z iskanjem podpore za ta korak oziroma s sporočilom, naj storijo enako. V torek bo Sanchez v Sloveniji.

Španski premier je v parlamentu dejal, da je priznanje Palestine pravilen korak in da ji mednarodna skupnost ne bo mogla pomagati, če je ne prizna. Dejal je, da to pričakuje javnost in da je to tudi v geopolitičnem interesu Evrope.

Vprašanje priznanja Palestine bo ena od tem torkovega obiska, ko se bo Sanchez pogovarjal s premierjem Robertom Golobom, so potrdili v kabinetu slovenskega premierja. Že ta teden bo Sanchez obiskal Norveško in Irsko, prihodnji teden pa poleg Slovenije še Belgijo ter v Madridu sprejel novega portugalskega premierja Luisa Montenegra.

Devet priznanj v EU

Palestino je priznalo devet od 27 članic Evropske unije, predvsem vzhodne države ter Švedska, Malta in Ciper. Španija pa je že nekaj časa med bolj naklonjenimi temu koraku, ki mu Izrael odločno nasprotuje.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Premier Golob je po sprejetju skupne izjave dejal, da gre za dvotiren proces – na eni strani naj bi šlo za politični proces vzpostavitve dveh samostojnih držav, na drugi strani pa za vzpostavitev nove vlade v Palestini.

Irski premier Micheal Martin pa je v torek dejal, da bo predlog o priznanju predstavil vladi in da bi ta korak lahko storili v prihodnjih tednih, saj da čakanje na uresničitev rešitve dveh držav zaradi spodkopavanja sporazumov iz Osla nima več smisla.

Možnost priznanja Palestine je sicer omenila tudi avstralska zunanja ministrica Penny Wong. Po njenem bi priznanje oslabilo Hamas, ki ne bi imel vloge v priznani državi.

Tudi o članstvu v OZN

Prejšnji teden so palestinske oblasti pozvale generalnega sekretarja OZN, naj svetovna organizacija znova obravnava prošnjo za članstvo, ki so jo podali že leta 2011. Antonio Guterres je poziv posredoval varnostnemu svetu in je zdaj v rokah stalnega odbora za sprejem novih članic. Če tam dobi zeleno luč, bo sledilo glasovanje v generalni skupščini, kjer je potrebna dvotretjinska večina. To Palestina že ima, saj jo je priznalo 138 od 193 članic OZN. Če pa v varnostnem svetu ne bo ustrezne podpore članstvu (mogoč je tudi veto stalnih članic), bo prošnja tam zastala.