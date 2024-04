V zunajparlamentarni stranki so še zahtevali, naj upravne enote obrazce podpore za kandidate strank na volitvah potrjujejo v poslovnem času in potrjevanje teh obrazcev opredelijo kot nujno opravilo tudi med stavko, so pojasnili za STA. Politična stranka lahko za kandidaturo na evropskih volitvah namreč vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev DZ ali najmanj tisoč volivcev, izhaja iz zakona o volitvah poslancev v evropski parlament.

»Podporniki, ki želijo oddati podpis podpore naši listi, se soočajo z dolgim čakanjem, ki zna v večjih upravnih enotah trajati tudi več kot 40 minut,« so v Piratski stranki Slovenije zapisali v sporočilu za javnost. Menijo, da situacija na upravnih enotah od leta 2014, odkar sodelujejo na državnozborskih in evropskih volitvah, še ni bila tako slaba. »Veliko ljudi se v takšnih situacijah obrne in podpisa na koncu ne odda,« so poudarili.

Opozorili so, da je uveljavljeni način overjanja podpore strankam zastarel in ogroža pravico do kandidiranja neparlamentarnih strank. Menijo, da bi podpisovanje podpor strankam moralo biti elektronsko. Slovenija elektronskega sistema, ki je že v uporabi za referendume, v vseh teh letih ni uspela prenesti na sistem za volitve.

Zapisali so tudi, da so k ureditvi situacije večkrat pozvali ministrstvo za javno upravo, ki pa se ni angažiralo. »Tako nam ni preostalo drugega, kot da ureditev nevzdržnega stanja zahtevamo po sodni poti,« so poudarili v stranki. Pri tem so dodali, da vložitev tožbe ni uperjena proti delavcem na upravnih enotah. Menijo, da je njihova stavka upravičena.

Pirati so še sporočili, da je upravno sodišče v omenjenem primeru za torek razpisalo narok za izdajo začasne odredbe. Napovedali so, da bodo ureditev elektronskega zbiranja podpor v stranki poskušali doseči tudi preko ustavnega sodišča.

Na večini upravnih enot zaradi nizkih plač in preobremenjenosti stavkajo že peto sredo zapored. Več o možnosti, da se odločijo za zaostrovanje z dodatnim stavkovnim dnevom, bo znano po današnjem zboru zaposlenih.

Z Državne volilne komisije (DVK) so za STA sporočili, da so 29. februarja seji sprejeli pravilnik o obrazcih podpore listi kandidatov na volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. V skladu s tem pravilnikom so bili določeni obrazci podpore, ki jih volivke in volivci lahko od začetka volilnih opravil, torej od 11. marca, potrdijo pri pristojnem organu in nato oddajo predlagatelju liste kandidatov. Zbiranje podpisov podpore volivcev bo potekalo do 10. maja.

DVK nima nobenega vpliva oziroma pristojnosti, da bi lahko kakorkoli posegala v delo upravnih enot, so poudarili v odzivu za STA. »Postopkov, ki tečejo na sodišču, pa ne moremo komentirati ali se do njih opredeljevati, dokler niso zaključeni,« so dodali.