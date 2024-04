V aprilu se je začela prenova rastlinjaka v parku Tivoli, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. Po zaključku obnove, ki je vredna 154.000 evrov (brez vštetega davka na dodano vrednost), si bosta rastlinjak delila Botanični vrt Ljubljana in služba javnega podjetja Voka Snaga, ki upravlja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ta bo kot upravljalec parka v osrednjem delu rastlinjaka po novem imel delovne prostore. Svetovalka za odnose z javnostjo podjetja Voka Snaga Vanja Fabjan je povedala, da se glede vsebine in sodelovanja v zahodnem krilu rastlinjaka še usklajujejo, skupaj z Mestno občino Ljubljana.

Univerza v Ljubljani, pod okrilje katere sodi Botanični vrt Ljubljana, je najemnica rastlinjaka od leta 2009, v tem času pa je bil objekt večkrat prenovljen. »Ob vselitvi so bila stekla uničena, tako da smo jih morali zamenjati. Prenovili smo fasado, zavese smo dvakrat zamenjali. Prenove smo financirali iz naše tržne dejavnosti, mesto nam je občasno povrnilo nekaj denarja. Leta 2020 nam univerza ni pustila, da bi še eno prenovo zaves financirali z denarjem iz tržne dejavnosti, saj smo le podnajemniki, zato je prenovo financirala Voka Snaga,« je pojasnil direktor Botaničnega vrta Jože Bavcon. Ker niso lastniki objekta, so rastline posejane v loncih oziroma so pomične in so vedno pripravljeni na hitro izselitev.

Bavcon je dejal, da med prenovo rastlin ne nameravajo premikati. Zato bodo »verjetno malo zaprašene, vendar jih nimamo kam dati«, je dodal. Botanični vrt namreč nima drugih prostorov, kjer bi lahko hranil rastline iz rastlinjaka, ne morejo pa jih pustiti kje zunaj rastlinjaka. »Prav tako ne vem, kam bomo rastline dali v prihodnje, saj bo eno krilo prevzel Krajinski park. Za zdaj smo jih prosili, da imamo lahko vsaj med prenovo rastline tukaj, za naprej pa bomo še videli, kaj bomo naredili,« je povedal direktor Bavcon.

Botanični vrt v rastlinjaku v Tivoliju ne goji avtohtonih vrst. Ima zbirko orhidej, kaktusov in drugih tropskih rastlin, ki so označene z imenom in kodo, zaradi izmenjav z mnogimi drugimi vrtovi. Pred korono je bil rastlinjak odprt za javnost, za zdaj pa sta krili rastlinjaka odprti le za študente Biotehniške fakultete. Ti med študijem prav tako skrbijo za rastline, saj rastlinjak nima stalnega vrtnarja.