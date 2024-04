Podnebno pogodbo z ukrepi za dosego ciljev, finančno konstrukcijo in 38 zavezami partnerjev o podpori prizadevanjem za podnebno nevtralnost v Kranju je občina Evropski komisiji posredovala sredi marca, od tedaj pa se je zavezi pridružilo še 11 drugih podjetij in organizacij. »To še ni končna številka, saj je namero o podpisu zaveze izrazilo še nekaj drugih, tudi ministrstev,« so zapisali.

Kot so pojasnili na kranjski občini, so najprej posredovali prvih 38 zavez, drugi sklop pa bodo poslali v četrtek. Evropska komisija bo v naslednjih mesecih izvedla uradni pregled dokumentov, jeseni pa bo podelila nazive tistim mestom, katerih podnebno pogodbo bo potrdila kot ustrezno pripravljeno in predvsem uresničljivo.

»Če želimo uresničiti cilje, ki smo si jih zadali v naši podnebni pogodbi, je pomembna podpora na vseh ravneh, tako v lokalni skupnosti kot na ravni države. Če bomo delali skupaj, je naš načrt uresničljiv, taka je bila tudi ocena komisije, ki je v začetku leta opravila neformalni pregled naše podnebne pogodbe,« so v sporočilu za javnost povzeli župana Matjaža Rakovca.

Kranj je eno od 112 mest, ki jih je Evropska komisija leta 2022 izbrala v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Poleg Kranja v misiji med slovenskimi mesti sodelujeta še Ljubljana in Velenje.