Krovna zveza Svetovna atletika bo dobitnike zlatih olimpijskih medalj na poletnih igrah v Parizu nagradila s po 50.000 ameriškimi dolarji oziroma 46.000 evri. Za skupno 48 končnih odločitev bodo izplačali 2,4 milijona ameriških dolarjev ali 2,2 milijona evrov. Pri štafetnih odločitvah pa si člani ekipe denar razdelijo.

Predsednik svetovne zveze Sebastian Coe je ob tem dejal, da si zveza prizadeva, da se del prihodkov, ki jih športniki ustvarijo na olimpijskih igrah, vrne neposredno tistim, zaradi katerih so igre tako velik svetovni spektakel. Po njegovem mnenju to poudarja njihovo zavezanost krepitvi moči športnikov in ključno vlogo, ki jo imajo pri uspehu vseh olimpijskih iger. Že na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu pa bodo pri Svetovni atletiki podeljevali tudi denarne nagrade za srebro in bron.