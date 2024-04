Vse od nesrečne epizode na Kitajskem v zadnjih skoraj dvajsetih letih nikoli niste klubske sezone končali tako zgodaj.

Da, res je, ampak nič zato. Imel sem dovolj časa, da sem se resnično spočil. Ker v odbojki nimamo na voljo toliko časa, kot recimo košarkarji v ligi NBA, ki se čez poletje lahko maksimalno pripravijo na sezono, v kateri imajo nato resda veliko število tekem, skušam to zdaj izkoristiti. Že nekaj časa si prizadevam za dobro telesno pripravljenost, veliko sem v fitnesu, prav tako sem tudi v stiku z žogo, tako da bom že na začetek priprav za ligo narodov prišel v čim boljši formi.

Ste si v tem času ogledali tudi kakšno tekmo na slovenskem državnem prvenstvu, na katerem se bo prihodnji teden začel finale končnice?

Bil sem v Kopru na finalu pokala Slovenije. Seveda sem seznanjen tudi z razpletom v polfinalu končnice, tako da lahko rečem, da sem z dogajanjem na domači klubski sceni na tekočem.

Ali ste na tekočem tudi z uspehi svojega matičnega kluba Fužinarja, ki je državni prvak v mladinski kategoriji, odlično pa mu gre tudi v kadetski?

Seveda sem. Že lani je bila ta generacija mladincev najboljša v kadetski konkurenci in očitno je zdaj tudi za njimi še ena obetavna generacija. Vem tudi, da so v osmini finala pokala Slovenije ravenski mladinci premagali svoje članske kolege.

Torej se na Ravnah rojevajo novi Urnauti, Čebulji …?

Ne samo na Ravnah, že nekaj let govorim, da je v Sloveniji veliko potenciala. Veliko kakovostnih mladih igralcev vsako leto videvam tudi na svojem kampu, ki ga letošnje poletje, ker bi se rad popolnoma posvetil pripravam in nastopom v reprezentanci, žal ne bo. Eden takšnih igralcev je bil recimo Luka Marovt.

Ali je slovenska liga tista, ki lahko daje mladim igralcem možnost razvoja?

Do nekega trenutka zagotovo je. Vprašanje je le, ali bo prehod iz mladinske v člansko konkurenco, ki je najtežji, uspešen. Takrat morajo dobiti pravo znanje, prave napotke, da je ta prestop čim hitrejši, čim kakovostnejši in potem lahko računamo na veliko kakovostnih igralcev, ki lahko pridejo do zelo dobrih karier. Posledično s tem napreduje tudi slovenska liga in na koncu tudi slovenska reprezentanca. Vsi, ki zdaj igramo v reprezentanci, smo začenjali v slovenski ligi, toda ko nastopi določen trenutek, je naslednji korak tujina, napredovanje v močnejših ligah, močnejših klubih, kar je nekaj normalnega.

Pustimo zdaj klubsko odbojko in se dotaknimo lanskih olimpijskih kvalifikacij v Tokiu. Kaj je šlo tam narobe, da si niste že na Japonskem priborili nastopa na olimpijskih igrah?

Več dejavnikov je vplivalo. Neugodno je bilo že to, da smo imeli kar štiri tekme že ob deseti uri dopoldne, kar zagotovo ni pripomoglo k temu, da bi bili povsem spočiti. Posledice je zagotovo pustilo tudi dolgo poletje, ki nam je po eni strani omogočilo, da smo bili bolj uigrani, toda po drugi smo bili že nekoliko iztrošeni. Imeli smo tudi poškodbo Gregorja Ropreta v polfinalu evropskega prvenstva in ga ni bilo z nami v Tokiu, kjer sem nekaj zdravstvenih težav imel tudi sam, zato sem zaradi povišane temperature moral izpustiti tekmo z ZDA. Priznati moramo, da so imeli Japonci več energije od nas. Tako kot jo imamo mi v Stožicah, so jo oni imeli v svoji dvorani.

Zelo pomembna je bila zmaga nad Srbijo v zadnjem krogu, s katero ste na lestvici FIVB ohranili prednost pred njimi.

Tako je. Prav tako nismo izgubljali točk na tekmah, kjer jih ne bi smeli. Dovolj je bilo že, da smo jih veliko izgubili s porazom proti Bolgariji v ligi narodov. Žal nam je, da si nismo že na Japonskem zagotovili nastopa na OI, vendar to ne spremeni našega končnega cilja, da se uvrstimo na olimpijske igre.

Na novinarski konferenci pred slabim tednom dni ste dejali, da je pred vami lepo poletje. Zakaj?

Pa saj je tako vsako poletje. Lepo bo že to, da bomo spet skupaj in da bomo spet igrali pred domačim občinstvom. Najlepši spomini moje kariere, najlepše tekme v njej, so vezani na Stožice. Ne vem, ali lahko katero koli drugo tekmo primerjam z njimi, in že to je ena lepa stvar. Ob tem imamo priložnost, da si pred svojimi navijači priborimo olimpijske igre, in že to je dovolj, da rečem, da je pred nami lepo poletje.

Kaj vam pomeni, da je dvorana v Stožicah polna na vaših tekmah?

Veliko in upam, da bomo tudi v ligi narodov napolnili dvorano ob vsaki tekmi in da bo odlično vzdušje. Prepričan sem, da bo tako. Naredili bomo vse, da bomo igrali najboljšo možno odbojko in še enkrat na domačih tleh spisali prelepo športno pravljico. Zgolj igranje pred domačim občinstvom je dodatna motivacija, dodatna neomejena energija s tribun, tako da se že veselim teh tekem.

Katera je bila najlepša tekma, ki ste jo do zdaj igrali v Stožicah?

Vse so bile prekrasne, zato je težko katero koli izdvojiti, toda če bi že moral, sta to polfinale proti Poljakom na EP in četrtfinale SP proti Ukrajini.

Veliko je govora o tem, da bi se vaša generacija lahko poslovila na olimpijskih igrah. Ali načrtujete, da bi bila to dejansko vaša zadnja sezona v reprezentančnem dresu?

Tako daleč sploh ne razmišljam in o tem niti ne želim govoriti in razmišljati. Tisto, kar bo pomembno, je, da bomo igrali tekmo za tekmo in se uvrstili na olimpijske igre. Šele potem pride vse drugo.

Ali bi lahko rekli, da je pred vami najpomembnejše poletje?

Morda je, morda ni, vendar ne razmišljam na takšen način. V vsakem primeru je pred nami poletje, v katerem imamo resnično lepe možnosti, da se uvrstimo na olimpijske igre. Imeli smo jih tudi v preteklosti, ki pa so bile veliko bolj omejene, kot je zdaj. Želimo narediti vse, da to priložnost izkoristimo, da bomo šli s čim več ekipnimi športi na olimpijske igre.

Kako bi opisali svojo letošnjo japonsko izkušnjo?

Na Japonskem je prvenstvo vedno zelo zanimivo. Vsako leto je močnejše, še močnejše bo prihodnje leto, saj bosta v vsaki ekipi lahko po dva tujca. Že letos je bilo po italijanskem, poljskem in ruskem prvenstvu verjetno najbolj kakovostno, kar je na svetovnem klubskem prvenstvu recimo pokazal Suntory Sunbirds, ki je bil tretji. Kakovost se vsako leto dviguje. Japonci naredijo vse, da napredujejo fizično in tehnično, resnično se lahko veliko naučiš od njih, predvsem v smislu, da koliko energije vlagajo v to, da bi postali boljši. Mislim, da so s tega zornega kota lahko vzor skoraj vsem reprezentancam.

Omenili ste, da bosta prihodnje leto na Japonskem lahko igrala po dva tujca v ekipi, tudi z vami v eni od ekip.

Trenutno razmišljam le o reprezentanci, da se čim bolje pripravim. Že zdaj lahko povem, da bom tudi prihodnjo sezono igro nadaljeval na visoki ravni.

*** Najlepši spomini moje kariere, najlepše tekme v njej, so vezani na Stožice. Ne vem, ali lahko katero koli drugo tekmo primerjam z njimi, in že to je lepa stvar. Ob tem imamo priložnost, da si pred svojimi navijači priborimo olimpijske igre, in že to je dovolj, da rečem, da je pred nami lepo poletje.