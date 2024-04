Slovenija izvoljena v izvršni odbor Unicefa

Slovenija je bila danes v Ekonomskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc) izvoljena v izvršni odbor Sklada ZN za otroke (Unicef) za triletni mandat, ki se začne januarja prihodnje leto in traja do konca leta 2027, je sporočil slovenski veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh.