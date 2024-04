Predsednik vlade Netanjahu se je odzval z vso ostrino in nemudoma odpovedal načrtovani obisk izraelske delegacije v Združenih državah »v luči spremembe stališča ZDA«, ki so z neuporabo pravice do veta dejansko dovolile sprejem prekinitve ognja. Bela hiša je poskušala zmanjšati pomen krize, izkoristila je dejstvo, da je bil obrambni minister Joav Galant že v Washingtonu, in zatrdila, da se njena politika do judovske države ni nič spremenila. Predsednik Joe Biden je moralno in politično skrahirana figura, govori z dvema jezikoma, ne želi izvajati nobenega pritiska, pogojevati pomoči Izraelu. Njegov odnos in pomanjkanje empatije do palestinskega vprašanja je dobro ponazoril prizor izpred meseca ali dveh, ko liže sladoled in mimogrede razlaga o premirju. Vseskozi se v isti sapi zgraža nad izraelsko vojaško ofenzivo in »neselektivnim bombardiranjem« Gaze, hkrati odobrava nove milijarde dolarjev pomoči Izraelu, pošilja vedno več vojaške opreme. x Sobotna priloga Dela