Kdo je ustanovil in kdaj je nas nastala organizacija Hamas? Hamas je nastal leta 1987 kot teroristična organizacija med Antifado. Različni kredibilni mediji in tokovi denarja kažejo, da je organizacija Hamas nastala kot protiutež Jaserju Arafatu in njegovemu gibanju Fatah s pomočjo Izraela. Cilj je bil, da se razvodeni in razdeli politična podpora Arafatu. Sicer je bil Jaser v neki fazi z mirovnim sporazumom v Camp Davidu mogoče najbližje priznanju palestinske države in trajnemu miru med Palestinci in Izraelci ... A plani velikih so bili drugačni. Kot zanimivost naj povem, da sta bila Tito in Jaser prijatelja in Jugoslavija je podpirala narodnoosvobodilne težnje palestinskega naroda, prekinila je tudi vse stike z Izraelom po tretji šestdnevni arabsko-izraelski vojni, kljub temu, da je proti koncu 2. svetovne vojne Jugoslavija pomagala in pustila transport bodočih Judov proti Izraelu preko njenega ozemlja. Jugoslavija je imela svoje mednarodno mnenje in je stala za njim, za razliko od Slovenije, ki je samo kolonija EU, Amerike in Nata, ki financira in logistično podpira Izrael in napada vse njegove sovražnike v regiji, od Hutijev v Jemnu do Sirije in Iraka.

Žal smo tudi mi del te kolektivne zahodne genocidne norosti. Na eni strani so usta naših politikov polna besed o človekovih pravicah, demokraciji, svobodi, nasilju v šolah in strpnosti, ki bi se morala razvijati v naši družbi, na drugi strani pa modro molčijo ob genocidu, ki mu je s pomočjo medijev priča ves svet. Vsak ekran televizijskega sprejemnika, telefona ali računalnika jasno kaže, da Izraelci pobijajo vse, kar jim pride pred cev, naši politiki pa hlapčevsko molčijo. Javno jih sprašujem, do kdaj še. Vsak dan zaradi bomb, raket in strelov umre več kot sto otrok. Brutalen rezultat, res.

Domen Lorencin, Medvode