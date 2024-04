Kandidatno listo Vesne po vrsti sestavljajo Prebilič, sopredsednica Vesne Urša Zgojznik, podpredsednik Vesne in podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar, nekdanja predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar, sopredsednik Vesne Uroš Macerl, predsednica Oftalmološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Andreja Marolt, humanitarec in soustanovitelj Afriškega foruma Ibrahim Nouhoum, nekdanja profesorica novinarstva in publicistka Manca Košir ter podjetnik Saša Fras.

Ključne programske prioritete stranke bodo pravičen zeleni prehod, stanovanjska politika, socialna pravičnost, kmetijstvo in hrana, okolje ter enake možnosti.

Zavzemajo se za to, da ima vsak pravico do izkoriščanja sončne energije na lastni nepremičnini in za izkoreninjenje energetske revščine. Zagovarjajo dostop mladih do stanovanj in predlagajo obdavčitev dragih naložb v nepremičnine.

Zavzemajo se za pravično plačevanje davkov, podpirajo odgovorno gospodarstvo, ki upošteva družbene in okoljske standarde, in se zavzemajo za zeleni prehod, ki ne ogroža delovnih mest. Poudarjajo tudi podporo slovenskim kmetijam, za trajnostno pridelano, zdravo in dostopno hrano. Zavzemajo se za Evropo, ki je branik demokratičnih vrednot ter spoštovanja različnosti.

Program po Belharjevih besedah izraža pogum, »da storimo, kar je treba. Skozi zeleni prehod lahko ustvarimo pravičnejšo družbo in pravičnejša družbena razmerja, hkrati lahko na nov način razvijemo gospodarstvo in razvijemo evropsko energetsko unijo.«

Dodal je, da Evropo že nekaj desetletij pravzaprav vodita le dve stranki, Vesna pa bo z argumenti dokazala, da se da Evropsko unijo (EU) voditi bolj učinkovito, trajnostno in ustvariti okolje, v katerem bo več prostora za mir. Prizadeval si bo, da se EU bolj poveže z lokalnimi skupnostmi. Meni, da je treba razmišljati tudi o tem, da EU razvije samostojne obrambne sposobnosti.

Realni cilj Vesne je na evropskih volitvah osvojiti en mandat, je dejal Prebilič. Če bo izvoljen, bodo v Občini Kočevje organizirali nadomestne volitve, mandat predsednika Skupnosti občin Slovenije pa se mu zaradi sistema rotacije izteče v juliju, pravi.

Napoved, da je kandidat Svobode za evropskega komisarja Tomaž Vesel, se mu zdi preuranjena. Kandidat bi se po njegovem mnenju moral preveriti na evropskih volitvah.

Program bo Vesna predstavila v sklopu več razprav po Sloveniji. Ob začetku uradne kampanje pa Evropska zelena stranka 8. maja organizira večji dogodek v Ljubljani z vodilnim kandidatom Zelenih Basom Eickhoutom.