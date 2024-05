Zavržena tožba slovenskih ribičev pred ESČP: Pekoči brodet iz Strasbourga

Pri pravi ribji juhi ali brodetu, naj gre za južnosredozemskega, marsejskega ali dalmatinskega, je pomembno, da je v njem veliko različnih rib, da se ravno dovolj dolgo kuhajo na zob in da jušna osnova ni premočno začinjena. Kajti v nasprotnem primeru gre po zlu ves okus. Piranski brodet iz Strasbourga, ki ga je včeraj Sloveniji in Hrvaški serviral mali senat evropskega sodišča za človekove pravice, pa je bil kar začinjen. Seveda so okusi različni in nič drugače ni moglo biti tudi z brodetom iz Strasbourga. Razlika med Ljubljano in Zagrebom v dojemanju zavržene tožbe ribičev s strani najvišje evropske sodne instance za zagotavljanje pravic državljanov stare celine ne bi mogla biti večja.