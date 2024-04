Pobuda je bila že na začetku tekme na strani domačih hokejistov. Že v tretji minuti je padel prvi gol, pod njega se je podpisal Adrian Kempe, ob moštveni premoči na ledu pa je pri golu za vodstvo 1:0 pomagal tudi kapetan kraljev Kopitar. Manj kot tri minute kasneje je na 2:0 prav tako ob "power playu" povišal Drew Doughty. Ekipi sta prvo tretjino končali z 1:2, potem ko je v 11. minuti za goste zadel Brock Boeser. Kralji so odlično nadaljevali v drugi tretjini. Alex Laferriere je v 23. minuti zadel za 3:1, Kevin Fiala pa je bil ob novi asistenci Kopitarja uspešen v 29. minuti za 4:1.

Tekme pa še ni bilo konec. V tretji tretjini so znova zapretili člani gostujoče zasedbe, ki so bili uspešni. Dakota Joshua je znižal na 2:4. A člani domačega kolektiva niso popustili. Trevor Moore je bil tisti, ki je zadel za 5:2. Gostje so še poskušali in upali vsaj na podaljšek. Teddy Blueger je bil uspešen in znižal na 3:5, a je zadnji gol na tekmi pripadel domači ekipi. Kempe je manj kot tri minute pred koncem postavil končni izid 6:3.

Kralji bodo do konca rednega dela sezone odigrali še pet tekem. V sredo zjutraj bodo gostovali pri bližnjem Anaheimu, pri že odpisani ekipi Ducks. Hokejisti iz Los Angelesa so z novo zmago pri 93 točkah na tretjem mestu v pacifiški skupini. Po tretji zaporedni zmagi imajo točko več od aktualnih prvakov iz Las Vegasa, Golden Knights, ki imajo odigrano eno tekmo manj. Kralji še nimajo potrjenega mesta v končnici. A jim za zdaj gre zelo dobro. Na lestvici zahoda so se zavihteli na šesto mesto ter so pred Vegasom in Nashvillom, ki imata 92 točk.