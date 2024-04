Ob odsotnosti Dončića, ki je tokrat počival zaradi bolečin v desnem kolenu, je Washington odigral najboljšo tekmo za Dallas, odkar je v februarski zamenjavi prišel iz Charlotta, vroč je bil tudi izza črte za tri točke (met 5-8). Kyrie Irving je tokrat dodal 26 točk ob osmih skokih in sedmih podajah, Teksašani pa so zmagali še 13. na zadnjih 15 tekmah in potrjujejo sijajen niz.

Pri Warriors je Stephen Curry dosegel 28 točk, vključno z izenačujočim košem 13 sekund pred koncem, kar pa ni bilo dovolj za zmago v Dallasu.

Dallas je sicer na domačem parketu v uvodni četrtini vodil za 16 točk, pa tudi še za deset sredi zadnje, a so se bojevniki iz San Francisca počasi približevali. Vseeno jim je za zmago zmanjkalo zbranosti, 4,5 sekunde pred koncem je bil natančen Washington, na drugi strani pa je trojko nato zgrešil Klay Thompson.

Košarkarje Dallasa naslednja tekma čaka že v nedeljo, ko bodo ob 21.30 po slovenskem času gostili Houston Rockets. Za to tekmo bi lahko ponovno bil nared tudi slovenski as.

Tudi Boston Celtics so sinoči tesno slavili, Sacramento Kings so doma ugnali s 101:100. Boston (61-16) je vpisal četrto zaporedno zmago, potrjeno pa ima tudi že prvo mesto v vzhodni konferenci. Podobno kot Dallas so tudi kelti sredi zadnje četrtine še vodili za kar 19 točk, na koncu pa so trepetali za zmago.

Pri Bostonu je 21 točk dosegel Payton Prithcard, 20 jih je pristavil Kristaps Porzignis in dodal še 11 skokov, 17 točk pa je dosegel Jayson Tatum. De'Aaron Fox je na drugi strani za kralje dosegel 40 točk.

Drugouvrščena zasedba vzhoda, Milwaukee Bucks (47-30), je medtem tretjič zapored izgubila. Doma so s 111:117 klonili proti odpisanim Toronto Raptors, ki so bili pred tem neuspešni na 15 zaporednih tekmah.

Ob odsotnosti grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa je Damian Lillard vpisal 36 točk in šest podaj. A je bil pri raptorjih z 31 točkami razpoložen Gary Trent ml., pomagala pa sta mu tudi RJ Barrett (26 točk) in Immanuel Quickley (25 točk, 11 skokov, 9 podaj).

Tretjič v nizu je izgubila tudi tretjeuvšrčena ekipa na zahodu, Oklahoma City Thunder. S 126:122 so bili boljši Indiana Pacers. Pascal Siakam je dosegel 21 točk, Tyrese Haliburton pa je sicer ob le osmih točkam prispeval 11 podaj. Oklahoma (52-25) na tretjem mestu na zahodu zaostaja za Minnesoto Timberwolves in Denver Nuggets (oba 53-24).

Minnesota je tokrat s 87:97 izgubila pri Phoenixu. Za sonca je 23 točk prispeval Grayson Allen, 22 pa Kevin Durant. Los Angeles Clippers (49-28) imajo na četrtem mestu zahoda dve tekmi naskoka pred Dallasom, tokrat so s 131:102 nadigrali Utah Jazz. Kar osem igralcev Los Angelesa je doseglo dvomestno število točk, največ (19) jih je dosegel Terance Mann.

Izgubili so tudi košarkarji New York Knicks in to kljub 35 točkam Jalena Brunsona. V vetrovnem mestu so bili Chicago Bulls boljši s 108:100.

V New Orleansu je zadnja ekipa zahoda, San Antonio Spurs, ugnala pelikane s 111:109, ki so zdaj sedmi na zahodu (45-32). CJ McCollum je vpisal 31 točk, medtem ko je za Spurs novinec Victor Wembanyama prispeval 17 točk, 12 skokov in devet podaj.