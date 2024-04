Begum TV je nekakšna nadgradnja Radia Begum, ki ta čas ostaja edini ženski radio, ki ga je mogoče prek navadnih radijskih frekvenc poslušati v Afganistanu. V državi, kjer so talibani krepko zmanjšali pravice žensk in uvedli »spolni apartheid«, kot so prepovedi odhoda v službe, šole in parke ženskam opisali pri Združenih narodih, novi oblastniki še niso našli načina, kako preprečiti poslušanje radia in gledanje televizije. Izobrazba prek Radia Begum in Begum TV prihaja neposredno v afganistanske domove in tako zaobide drakonske zapovedi talibanov. Pa ne le zgolj to. Čeprav izobraževalni programi v dariju in paštunskem jeziku sestavljajo več kot dve tretjini oddajnega časa, ženske voditeljice z rednimi oddajami posvečajo tudi veliko pozornost duševnemu zdravju in psihološki podpori žensk. Te so se namreč v zadnjih letih zaradi krčenja pravic znašle v hudi duševni stiski. »Deklice ne morejo v šolo, ženske pa ne na delo. S tem programom jim želimo pokazati, kako si lahko povrnejo upanje in rešijo težave,« pravi ena od voditeljic Marina Gulbahari, ki seveda ne pred kamero ne doma ne nosi burke. Na Radiu Begum in Begum TV (njuna ustanoviteljica je podjetnica Hamida Aman), ki ju podpirajo številne nevladne organizacije in Združeni narodi, večinoma delajo v izgnanstvu živeče afganistanske novinarke. Ker oddajajo prek satelita iz svojega pariškega studia, jim to omogoča svobodo izražanja, ki je ne bi imele, če bi bile locirane v Afganistanu, razlaga.