Po navedbah staršev je pevec, ki je pred leti zaslovel v resničnostnem šovu Zadruga na televiziji Pink, nekega dne nenapovedano vstopil v razred svojega pastorka in kričal, žalil ter grozil otrokom. »Vse skupaj se je zgodilo 27. marca, ko je v razred vdrl dečkov očim in s svojim arogantnim vedenjem strašil otroke ter jih celo spravil v jok,« je povedala mama enega od učencev, ki so v razredu z Radanovićevim pastorkom. »Otroci so povedali, da je bil rdeč v obraz in jezen ter da se jim je približeval z obrazom, preklinjal in jim grozil z besedami: 'Če bo kdo kaj rekel mojemu Luki, se bo slabo končalo.'« Kljub temu da ga je učiteljica prosila, naj odide, se je še naprej prepiral z otroki, ki so bili prestrašeni, učiteljica pa naj bi se kar tresla. Deček naj bi očima poklical, potem ko naj bi se pretepal z drugimi fanti, da bi ta vsem pokazal, kdo je.

Radanović, ki je poročen z Jeleno, je v zakonu z njo dobil tudi lastnega sina, ki je februarja praznoval eno leto. Po pisanju srbskih medijev sta zakonca ob tej priložnosti organizirala veliko praznovanje v eni od prestižnih beograjskih restavracij, na zabavo, ki so jo okronali z ognjemetom, pa je prišla vrsta znanih osebnosti.