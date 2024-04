Kot smo na straneh Dnevnika že poročali, je policija že prijela dva osumljenca, povezana s smrtjo male Danke Ilić, vendar pa še vedno iščejo njeno truplo. Sumijo, da bi ga lahko eden od osumljencev prestavil dva dni po izginotju deklice, zato tudi danes nadaljujejo z iskanjem po divjih odlegališčih v Banjskem polju in Majdanpeku.

Komunalna delavca deklico povozila z avtom

»Imam slabo novico o otroku, o naši Danki iz Bora. Policija je aretirala dva človeka, ki sta ubila malo Danko, in kolikor razumem, sta oba priznala. S kakšnimi pošastmi imamo opravka? Hvala policiji za vse,« je včeraj dejal Vučić na izredni seji vlade.

Kriminalisti iz Bora so včeraj prijeli 50 let stara delavca Javnega komunalnega podjetja Vodovod. Avto je vozil Dejan Dragijević, njegov sopotnik Srđan Janković pa je izstopil iz avtomobila, odprl vrata in nezavestno deklico položil v prtljažnik na orodje. Med vožnjo sta se dogovorila, da bosta truplo deklice odvrgla, na poti proti deponiji pa ju je med vožnjo celo ustavil dekličin oče, ki ju je vprašal, če sta deklico morda videla. Zlagala sta se mu, da ne. Deklico naj bi nato dejansko odvrgla na divjem odlagališču in se odpeljala nazaj v komunalno podjetje.

Srbski Telegraf.rs je včeraj poročal, da sta osumljenca avto po nesreči očistila s kislino, da bi odstranila sledove krvi. Vendar so eno kapljico vseeno opazili in jo poslali na analizo. Do osumljencev so prišli tudi s pomočjo varnostnih kamer, ki so jih uporabljali nekateri domačini, odkrili pa so ju tudi s pomočjo GPS podatkov o premikih njunega službenega avtomobila. Policiste je v oko zbodel podatek, da sta se pet minut in pol zadržala na 150 metrih v okolici dvorišča Ilićevih, nato pa sta se slabi dve minuti ustavila še pri deponiji. Policisti so že od začetka sumili, da je deklico morda kdo povozil, preigravali pa so več mogočih scenarijev in preverjali tudi, ali je deklico morda kdo ugrabil, ali da je žrtev trgovine z ljudmi.

Preberite še:

Srbija: Komunalna delavca deklico povozila z avtom in vrgla na deponijo