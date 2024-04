Indentiteto dekleta pa so včeraj pozno popoldne uradno potrdila tudi dunajska policija, poroča avstrijski časnik Kosmo. Deklica na videoposnetku ni Danka.

Na družbenem omrežju X so zapisali: »Priča je sporočila, da je opazila otroka, ki sta ga spremljali dve ženski. Identiteto žensk na slikah je bilo mogoče razjasniti. Ni povezave z otrokom, ki je izginil v Srbiji.«

#Information: Ein Zeuge meldete, dass er auf ein Kind in Begleitung von zwei Frauen aufmerksam wurde. Die Identität der Frauen auf den Bildern konnte geklärt werden. Es besteht kein Zusammenhang mit dem aus Serbien abgängigen Kind. #Presseaussendungenhttps://t.co/lKSbhFgH6j — POLIZEI WIEN (@LPDWien) April 4, 2024

S ponosom objavljujem da je bečki magazin KOSMO objavio ekskluzivnu priču: žena sa snimka u slučaju nestale devojčice nije otmičarka, a na snimku nije Danka. Skromna sam, ali se moram pohvaliti: ja sam je pronašla i intervjuisala. Bilo je ovo teško veče.https://t.co/42zNngLcYY — Vera Marjan😍vić (@VeraMarjanovic) April 3, 2024

Romunka: Od nedelje sem v peklu!

Avstrijski časnik Kosmo je stopil v stik z A.C.S. (36), romunsko državljanko, ki živi in dela na Dunaju. Kot je bilo pričakovati, je bila mlada ženska zelo nervozna.

»Kaj naj vam rečem? Od nedelje sem v peklu! Bila sem v Welsu, ko sem ponoči prejela več sporočil, da se posnetek z mojim obrazom deli na vseh družbenih omrežjih - na televiziji v Romuniji in Srbiji - in da me iščejo zaradi pogrešanega otroka. V nedeljo sem takoj odšla na policijo v Welsu in prosila za pomoč, vendar so me poslali domov in mi svetovali, naj se zglasim na policiji na Dunaju v mojem okrožju.

»Včeraj sem šla na policijo v 21. okrožju. Prosila sem jih, naj mi pomagajo in zaščitijo mene, mojega otroka in mojo mamo. Poslali so me domov. Danes so razmere postale zaskrbljujoče, saj je bil moj obraz zlahka prepoznaven v vseh medijih. Bila sem zelo prestrašena in nisem vedela, kaj naj storim. Prevzel me je strah, da bom izgubila službo,« je še dodala.