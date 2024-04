Če bi pogledali na prvenstveno lestvico, bi bil prvi favorit za pokalni naslov Trimo, ki je trenutno vodilna ekipa prvenstva. Toda ne smemo pozabiti, da ima drugouvrščeno Gorenje Velenje dve tekmi manj in da so Trebanjci v soboto v Ormožu igrali le neodločeno. Njihov nasprotnik v polfinalu pokala Slovenije bo Koper, ki je minulo sredo v gosteh premagal Škofljico, trenutno pa je šesti na prvenstveni lestvici. »Koper je v drugem delu prvenstva pokazal izjemno moč in odigral veliko dobrih tekem, zato sem se mu želel izogniti, pa še čez dva tedna bomo z njimi igrali ligaško tekmo. Zaključni turnir bomo igrali doma, kar je lahko le spodbuda, in resnično si želim, da bi bil to veter v naš hrbet,« je pred dvobojem s Koprčani, ki so med drugim v prvenstvu na kolena spravili Celjane, dejal Uroš Zorman, trener trebanjske ekipe. »Čeprav so gostitelji turnirja favoriti, verjamemo, da imamo tudi mi priložnost, da jih premagamo,« v uspeh svoje ekipe verjame tudi Tine Poklar, igralec Kopra, ki je bil v četrtfinalu boljši od Jeruzalema Ormož. Trebanjci, ki so na poti do zaključnega turnirja že v prvem krogu po podaljšku premagali Gorenje Velenje, pa od Moškanjcev.

V drugi polfinalni tekmi bi vsaj na papirju morali biti v prednosti Novomeščani, ki so v četrtfinalu izločili branilce naslova Celjane, medtem ko so bili Slovenjgradčani boljši od Dola TKI Hrastnik. Na prvenstveni lestvici je Krka četrta, vendar v zadnjem krogu ni igrala, ker je imela povratno tekmo četrtfinala evropskega pokala (dvakrat je izgubila proti Olympiacosu in končala evropsko pot), Slovenj Gradec pa je osmi. V zadnjem krogu so namučili celjsko ekipo.

»Iz okolice poslušam, da nam ekipa Krke ne leži, ker nas je na prvenstveni tekmi v naši dvorani visoko premagala. Na prvem treningu po žrebu sem fantom jasno povedal, da tega nočem več slišati,« se uvrstitve v finale nadeja trener Žiga Lesjak, ki je pred slabima dvema mesecema na slovenjgraški klopi zamenjal Nenada Maksića. »Menim, da bodo odločale malenkosti, saj velja ekipa iz Slovenj Gradca za zahtevnega tekmeca. Želim, da se na zaključnem turnirju prikažemo v najboljši možni luči in da nas to pripelje do čim boljšega rezultata,« pa je želja Klemna Matka, rokometaša Krke.

Izmed štirih ekip, ki bodo igrale na zaključnem turnirju, se je pokalne lovorike doslej veselil le Koper, in sicer trikrat, nazadnje leta 2011. Zmagovalec bo bogatejši za 10.000 evrov, 5000 bo prejel poraženec finalnega dvoboja, tretja in četrta ekipa pa po 2500 evrov. Z 22 pokalnimi naslovi je rekorder Celje, ob treh koprskih je bilo dvakrat najboljše Gorenje, po enkrat pa Gold Club iz Hrpelj in Prule 67.