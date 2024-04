Ogorčeni prebivalci vasi Lambourn na jugu Anglije so te dni z dvema besedama, napisanima na cestnem znaku, prepričljivo pokazali, kaj si velika večina Otočanov, uporabnikov Thames Water, misli o tej orjaški zasebni vodovodno-kanalizacijski družbi, ki ima kar 15 milijonov strank.

Drekasta predstava

Napisali so »Shit Show«. Drekasta predstava. Njihovo ogorčenje je popolnoma razumljivo. Več dni so iz kanalizacijskih jaškov na njihove ceste spet drle neobdelane surove odplake, ki so se prvič pojavile že decembra. Hoditi so morali po smrdljivih odplakah, ki so tekle po cestah in pločnikih. Vsebovale so človeške iztrebke, sanitarne izdelke, kot so ženski vložki in tamponi, kondome in celo spodnje perilo. Vaščani pravijo, da neobdelane odplake že od decembra redno tečejo po cestah in končajo v zaščiteni reki Lambourn.

Thames Water ni samo največja vodovodno-kanalizacijska družba na Otoku, ampak je tudi največja onesnaževalka okolja. Kriva je za tretjino onesnaženja britanskih rek in morja. Od leta 2020 do decembra lani jih je onesnažila z 72 milijardami litrov neobdelanih odplak. Od leta 2017 do zdaj je morala zaradi onesnaževanja okolja plačati 20,3 milijona funtov denarnih kazni. Mnogi imajo njeno vedenje za okoljski kriminal. Krivdo vedno pripisuje prelivom, ki naj bi jih povzročali močan dež in nevihte. Thames Water že dolgo obljublja, da bo posodobila več kot 250 čistilnih naprav in kanalizacijski sistem. Pa tega ne stori. Državna okoljska agencija je sporočila, da je od konca lanskega do konca letošnjega marca kriva za 105-odstotno povečanje onesnaževanja z neobdelanimi odplakami. Zaradi neprimerne infrastrukture družbe, ki so ji glavna skrb njeni bogati delničarji.

Zadolžena do vratu in čez

Ta do vratu in čez zadolžena zasebna družba je te dni povzročila dodatno ogorčenje, ker je napovedala 40-odstotno podražitev oskrbe z vodo. Thames Water je v največjih finančnih težavah do zdaj. V zadnjih 30 letih je nakopičila dobrih 15 milijard funtov dolga, daleč največ v vodovodno-kanalizacijski »industriji«. Od leta 2017 do zdaj se je njen dolg potrojil.

Do leta 1989, ko se je konservativna vlada desničarske ikone Margaret Thatcher odločila za privatizacijo vode (po privatizaciji plina leta 1986 in pred privatizacijo elektrike leta 1990), je bila Thames Water zelo dobro delujoče državno podjetje brez dolga. Vlada Margaret Thatcher je takrat deset vodilnih angleških in valižanskih državnih vodovodno-kanalizacijskih podjetij prodala za 7,6 milijarde funtov. In koliko dividend je največje podjetje med njimi, Thames Water, v zadnjih 30 letih izplačalo delničarjem? Za 7,2 milijarde funtov. Največ jih je izplačalo leta 1999: 891 milijonov funtov. Zadnja leta jih je veliko manj, a še vedno zelo veliko glede na orjaški dolg. Lani 45 milijonov. Dodatno se je zadolževalo samo zato, da bi lahko s pomočjo finančnega inženiringa izplačevalo dividende.

Tudi astronomske plače

Tudi plače vodilnih so kljub astronomskemu dolgu astronomske. Najnovejši direktor Chris Weston, ki je na položaju tri mesece, ima letno plačo 2,3 milijone funtov. Družba Thames Water je nedavno najela skupino dragih izvedencev za »nujno prestrukturiranje« družbe. Ti so med delničarji našli nove investitorje, ki naj bi vanjo vložili pol milijarde funtov, pa so se premislili zaradi bojazni, da se bo konservativna vlada Rishija Sunaka odločila za naglo začasno nacionalizacijo. Anglija in Wales sta v letu 2024 dve od maloštevilnih držav na svetu s povsem privatiziranim vodovodnim in kanalizacijskim gospodarstvom.

Na Škotskem je vse drugače Na Škotskem oskrbe z vodo in upravljanja kanalizacije niso privatizirali. Za obe storitvi skrbi eno samo državno podjetje –​ Scottish Water, s katerim so Škoti bolj ali manj zadovoljni. Tudi zato, ker dobivajo znosnejše položnice za oskrbo z vodo in kanalizacijo. Neprimerljivo manj je tudi onesnaževanja z odplakami. Scottish Water daje prednost strankam in vlaganjem v infrastrukturo, ne pa dobičkom delničarjev, kot počnejo zasebne vodovodno-kanalizacijske družbe v Angliji in Walesu, ki so od leta 2002 do leta 2020, torej v 20 letih, delničarjem izplačale kar 32,7 milijarde funtov.