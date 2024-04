V državi danes poteka dan žalovanja, zastave na vseh javnih ustanovah pa so spuščene na pol droga. Osnovna šola je kljub torkovem incidentu ostala odprta, a imajo učenci krajši pouk kot običajno. Učencem in osebju je čez dan na voljo vsa potrebna pomoč, oblasti pa so sporočile, da bodo o streljanju razpravljali v vseh šolah v mestu na starosti primeren način.

Na finski osnovni šoli v naselju Vantaa je včeraj komaj 12-letni učenec streljal na sošolce. Enega je ubil, še dva pa ranil. Dvanajstletnik je po streljanju pobegnil, nazadnje pa so ga izsledili na severu Helsinkov. Pri sebi je še vedno imel pištolo, policistom pa se je mirno predal.

Po navedbah policije je bilo orožje, ki so ga zasegli, revolverju podobna pištola, ki naj bi pripadala enemu od njegovih bližnjih sorodnikov. Uradni motiv za napad še ni znan. Nekateri mediji poročajo, da naj bi sošolci 12-letnika v šoli trpinčili.