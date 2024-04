Ranch pomaka oz. preliv

Ta na jogurtu bazirana omaka oziroma preliv je lahka, presenetljivo sveža in nadvse okusna poslastica. Čudovita je kot pomaka (predstavljajte si jo kot nadgrajeno in malenkost bolj tekočo majonezo), ki super osveži pečene ali pohane zelenjavne in mesne jedi ali pa kot solatni preliv na kateri koli solati ali sestavljenem krožniku oz. bovli.