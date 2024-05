Z drugim mestom na kronometru je Tadej Pogačar utrdil položaj na vrhu razpredelnice. Sedem etap pred koncem ima pred Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) 3:41 minute naskoka, pred tretjeuvrščenim Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe) pa 3:56.

Na Giru sta ostala še dva Slovenca, potem ko je Luka Mezgec odstopil in se bo v nadaljevanju sezone posvetil drugim ciljem. Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) je skupno 41., Pogačarjev pomočnik pri emiratih Domen Novak pa 79.

5400 višinskih metrov

Petnajsta etapa predstavlja največji test na italijanski pentlji. Kolesarje čaka najdaljša etapa na letošnjem Giru, obenem pa bodo morali premagati kar 5400 višinskih metrov. Na pot so se podali ob 10.40, ciljno črto pa bodo prečkali po 17. uri.

V etapi je pet kategoriziranih vzponov, najtežji del pa prihaja v zadnjih 80 km, ko bo najprej na vrsti sloviti prelaz Mortirolo, a z lažje strani. Klanec je dolg 12,6 km s povprečnim naklonom 7,6 odstotka.

Po spustu in rahlem vzpenjanju do kraja Isolaccia sledi 15 km dolg klanec do prelaza Foscagno (6,4 %) ter nato še po kratkem spustu 4,7 km dolg zaključek navkreber do cilja etape v Livignu (7,7 %).

Etapa se bo končala v priljubljenem zimskem letovišču na 2385 m nadmorske višine, kjer številni kolesarji preživljajo višinske priprave, med njimi večkrat tudi Pogačar. Nazadnje je tam opravil priprave na dirko po Franciji 2022.