»Danes je World Central Kitchen v napadu izraelske vojske v Gazi izgubila več svojih bratov in sester,« je dejal vodja nevladne organizacije s sedežem v ZDA Jose Andres, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njen dopisnik je iz bolnišnici Al Aksa poročal o petih truplih, blizu katerih so ležali trije tuji potni listi.

Organizacija World Central Kitchen, ki sodeluje pri dostavah pošiljk s hrano in humanitarno pomočjo v oblegano palestinsko enklavo, je ob tem incident označila za tragedijo in ponovno poudarila, da humanitarni delavci in civilisti nikoli ne smejo biti tarča tovrstnih napadov.

Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi so bili ubiti državljani Združenega kraljestva, Poljske in Avstralije, četrtega ubitega humanitarnega delavca pa še niso identificirali. Smrt avstralskega državljana je že potrdil tudi premier Anthony Albanese, poroča AFP.

Na incident so se odzvale tudi oblasti v ZDA. »Globoko smo zaskrbljeni zaradi napada, v katerem so bili v Gazi ubiti humanitarni delavci World Central Kitchen,« je v objavi na omrežju X sporočila tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Bele hiše Adrienne Watson.

»Humanitarne delavce je treba zaščititi, ko dostavljajo nujno potrebno pomoč, zato Izrael pozivamo, naj hitro razišče, kaj se je zgodilo,« je dodala. Izraelska vojska je po navedbah AFP sporočila, da »izvaja temeljit pregled na najvišji ravni, da bi pojasnila okoliščine tega tragičnega dogodka«.