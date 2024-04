Letalski boj s točonosnimi oblaki – nuja ali nebodigatreba?

V severovzhodni Sloveniji že vrsto let poteka poskusni letalski boj s točo. Meteorološka stroka mu nasprotuje, ker da ni dokazov, da je učinkovit, kmetje, nekateri župani in izvajalec, Letalski center Maribor, verjamejo, da je, politika pa nima jajc, kot se je izrazila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, da bi se končno odločila, ali bo to početje financirala ali ne.​