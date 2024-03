Papež je danes ob vrhuncu velikonočnih praznovanj vodil velikonočno bogoslužje, po katerem je na Trgu svetega Petra razglasil velikonočno sporočilo in daroval blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi). Po navedbah Svetega sedeža se je na trgu zbralo kakih 60.000 ljudi.

Happy Easter! Last year, we were fortunate enough to attend Vatican City’s Easter Mass. It’s a very special experience, even if you’re not catholic. I wish the greatest of health to Pope Francis. pic.twitter.com/ZZYGTSAcpf — Jennifer Nuzzo, DrPH (@JenniferNuzzo) March 31, 2024

V svoji poslanici ob tem najpomembnejšem krščanskem prazniku je Frančišek z balkona bazilike sv. Petra spomnil na številne vojne in krize v svetu. »Danes težke, pretežke gmote zapirajo upanje človeštva. Gmota vojne, gmota humanitarnih kriz in kršitev človekovih pravic, gmota trgovine z ljudmi,« je dejal.

Pri tem je spomnil na žrtve številnih konfliktov, med drugim v Izraelu in Palestini ter v Ukrajini. V povezavi z vojno v Ukrajini je pozval k izmenjavi vseh ujetnikov med Kijevom in Moskvo.

Frančišek je ponovil tudi svoj poziv k zagotovitvi dostopa humanitarne pomoči za Gazo, takojšnji izpustitvi zajetih talcev 7. oktobra lani in takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Pri tem je opozoril na »izčrpano civilno prebivalstvo«, še zlasti na trpljenje otrok.

»Vojna je vedno nesmisel,« je poudaril papež. »Ne dopustimo, da bi vojni vetrovi še močneje zapihali nad Evropo in Sredozemljem,« je dodal in pozval, naj se ne prepustimo logiki orožja in ponovnega oboroževanja.

Frančišek se je spomnil tudi drugih konfliktov, med drugim v Siriji, Libanonu, Armeniji in Azerbajdžanu, na Haitiju in v Mjanmaru ter v Afriki. Papeževe pozive k miru so ljudje na trgu pospremili s ploskanjem.

Papež je pred tem zjutraj na Trgu sv. Petra vodil velikonočno mašo. 87-letni papež je do oltarja prišel v invalidskem vozičku in med bogoslužjem sedel.

Po končani maši se je nato zapeljal mimo množice vernikov v svojem papamobilu, številni pa so ob tem vzklikali »Naj živi papež«.

Trg sv. Petra, na katerem so se zbrali romarji in obiskovalci iz vsega sveta, je bil okrašen s pisanim cvetjem.

Ob letošnjih velikonočnih praznovanjih, še zlasti pa na današnjo veliko nedeljo, so veljali poostreni varnostni ukrepi, italijanska policija pa je bila v povišani pripravljenosti, še poroča dpa.