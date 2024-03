V Tivoliju so z minulo sezono lahko v glavnem zadovoljni. Še devetnajstič so osvojili naslov državnega prvaka, nekoliko pa še peče poraz s Pustertalom na tretji, odločilni tekmi za uvrstitev v četrtfinale končnice lige ICEHL. Južni Tirolci so nato v četrtfinalu na sedmi tekmi izločili Beljačane, v polfinalu pa jih je s 4:0 v zmagah zaustavil celovški KAC. »Že zaradi dolgoročne finančne prevlade in strateškega dela izstopata dve, tri ekipe, ki so se tudi uvrstile v polfinale, ostale ekipe pa so si blizu, in ko si enkrat v končnici, so odprte vse poti. Prav zato nas je izpad proti Pustertalu toliko bolj bolel, ker smo se zavedali, da bi lahko prišli daleč in smo bili od tega oddaljeni le en zadetek. Fantje so igrali požrtvovalno in srčno, zato potem takšen poraz še bolj boli, ampak to je sestavni del športa in skušamo se nekaj naučiti tudi iz tega,« se je nesrečnega poraza v 15. minuti sodnikovega podaljška na odločilni tretji tekmi v Brunicu dotaknil Anže Ulčar, direktor ljubljanskih hokejistov.

Usmeritev Olimpije ostaja nespremenjena

Če ta poraz še vedno peče, so v Olimpiji lahko zadovoljni z usmeritvijo, da so v svoje vrste zvabili mlade slovenske hokejiste, ki so v zadnjih sezonah igrali v tujini. Marcel Mahkovec je izbran za mlado zvezdo lige ICEHL, nase pa sta opozorila tudi Bine Mašić in Jan Ćosić. Vsi so tudi na širšem seznamu selektorja članske reprezentance Eda Terglava, tu pa je še Aljaž Predan, ki ima avstrijsko državljanstvo. Prav tako so svojo kakovost potrdili nekateri mlajši igralci, ki so za zeleno-bele igrali že lani, Miha Beričič, Žiga Mehle, Luka Kolin ...

»Absolutno ostajamo pri enaki usmeritvi. Jedro ekipe bodo sestavljali slovenski hokejisti, večina jih bo tudi ostala, želimo pa imeti tujce, ki bodo dodana vrednost in bodo ekipi dali tisto, česar ne bomo mogli najti med razpoložljivimi slovenskimi igralci. Igramo v konkurenčni ligi, v kateri javnost od nas pričakuje rezultat, hkrati pa vemo, da se mladi hokejisti lahko pri nas še naprej razvijajo. Mahkovec je bil eden tistih, za katerega smo verjeli, da bo lahko uspešen na tej ravni. Priznanje, ki ga je dobil, je pomembno tudi za klub, kajti s tem smo tudi mi prepoznani kot okolje, kjer mladi igralci dobijo pomembne vloge,« se Ulčar, kar se igralskega kadra tiče, že ozira proti novi sezoni.

Ljubljančani s svežim finančnim prilivom?

Ljubljančane bodo zapustili vsi trije Finci, Ville Leskinen, Oliver Kiljunen in Taneli Ronkainen, skoraj zagotovo pa tudi ameriški napadalec Trevor Gooch, ostaja pa vratar Lukaš Horak. »Veseli smo, da smo z njim že lani podpisali dveletno pogodbo, saj bi ga zelo težko zadržali. Ko smo se lani lotili selekcije, smo veliko truda vložili v to, da pripeljemo ne le dobre hokejiste, pač pa tudi igralce s značajem, ki prispevajo k ekipi tudi na drugih področjih, ne samo na ledu, in pri Horaku nam je to resnično uspelo. Glede ostalih odhodov in prihodov bi s konkretnimi imeni še počakal, več bo znanega v prihodnjih tednih,« je dejal Ulčar.

Zanesljivo ostajata kapetan ekipe Žiga Pavlin, s katerim so v klubu dobili več, kot so pričakovali, in trener Antti Karhula, ki je že pred koncem sezone pogodbo podaljšal za dve leti. To je potrditev, da v Tivoliju razmišljajo dolgoročno. Neuradno se jim obetajo tudi finančna sredstva s strani kanadskega poslovneža Alexandra Lefebvra, ki je na klubski spletni strani že zapisan kot eden od dveh podpredsednikov kluba. Eden od načrtov kluba je še, da bi do večjih finančnih sredstev prišli z boljšim obiskom gledalcev. V tem segmentu Ljubljančani za svojimi konkurenti zaostajajo tudi desetkratno.

Jeseničani tudi v prihodnji sezoni v alpski ligi

V drugačnem položaju so, tako kot že zadnjih nekaj sezon, jeseniški hokejisti. Vendar do črnega scenarija po besedah Anžeta Pogačarja, ki se je ob koncu sezone vrnil na mesto direktorja kluba, ne bo prišlo. »Jesenice bodo še naprej igrale v alpski ligi. V teh dneh se pogovarjamo z novimi potencialnimi kandidati, da se pridružijo upravnemu odboru kluba. Želimo reorganizirati celotno delovanje kluba, saj vemo, kje smo bili še pred nekaj leti, ko smo si bili z Olimpijo po organizacijski plati blizu ali pa celo pred njo. Zdaj ni več tako, tega se zavedamo in eden glavnih ciljev je, da to razliko zmanjšujemo ter zaustavimo ta padec rezultatov in slabo energijo, ki se je pojavila. Vsi vemo, kaj pomenijo Jesenice v slovenskem hokeju, zato se mora ta tradicija nadaljevati,« je odločen Anže Pogačar, ki se zaveda napak v preteklih letih in naj bi tudi v prihodnji sezoni ostal direktor jeseniškega kluba.

»V vodstvu kluba smo si nalili čistega vina, na nas pa je, da zdaj to krivuljo obrnemo navzgor, da bomo spet konkurenčni v alpski ligi in da bomo igralcem spet zagotavljali najboljše možne pogoje. Klub želimo še bolj približati navijačem, prav tako želimo, da bodo pokrovitelji ponosni in zadovoljni s sodelovanjem. Prepričan sem, da nam bo uspelo sestaviti konkurenčno ekipo, ki bo v ponos mestu,« je jasen Pogačar. V kakšni zasedbi bodo Jesenice začele novo sezono, še ni znano. Nekaj odhodov zagotovo bo. Kapetan Gašper Glavič se pri 27 letih poslavlja od aktivnega igranja hokeja, prav tako ne bo več najboljšega igralca ekipe, Žana Jezovška. »Navajeni smo že, da imamo mlado ekipo, prav tako, da ekipo na novo sestavljamo iz sezone v sezono. Načrt je, da sestavimo najboljšo možno kakovostno ekipo. Nekaj igralcev si želi v tujino, nekateri bodo tudi šli, zanesljivo bo prišlo nekaj novih igralcev. Upam, da bomo imeli srečno roko pri sestavljanju ekipe, naredili pa bomo vse, da jim omogočimo kakovostne pogoje za trening, da bi razvili svoj talent. V prihodnjih dneh bo tudi znano, kdo bo trener, so pa odprte vse možnosti, tudi ta, da Gaber Glavič ostaja,« je še dejal Pogačar.

39 let bo čez en mesec praznoval kapetan Olimpije Žiga Pavlin. Dolgoletni branilec slovenske reprezentance, ki je igral tudi na olimpijskih igrah v Sočiju in Pjongčangu, se je od reprezentančnega dresa poslovil po koncu lanskega svetovnega prvenstva v Latviji.

