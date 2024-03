Deset največjih imen slovenske katoliške cerkve

Lotili smo se, ne samo na videz, težke naloge: za veliko noč smo pripravili laično razvrstitev desetih najpomembnejših slovenskih osebnosti v katoliški cerkvi. Nekaj je bilo že vnaprej jasno, izpostavili bomo kardinale in pomembne osebnosti v zgodovini in za zgodovino Slovenije. Skupaj z imeni naših katoliških veljakov se namreč piše zanimiva zgodba naše preteklosti, saj so bili mnogi med njimi tudi visoki politiki tako vatikanske kot nekoč domače avstrijske in na koncu slovenske politike in diplomacije. Smo se pa v finalnem izboru izognili duhovnikoma, ostali na lestvici so vsaj škofje, ki sta bila politično sicer aktivnejša kot drugi. Govorimo o Janezu Evangelistu Kreku in Antonu Korošcu. Mimogrede, naj ne bo zamere, ker zaradi omejenega prostora nismo omenili vseh številnih funkcij in dogodkov iz življenja posameznih osebnosti. Podatke smo izbrskali na spletnih straneh Slovenske biografije in Družine ter še iz nekaterih spletnih virov.