Iz Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so policisti in kriminalisti v torek na območju upravne enote Lendava opravili hišno preiskavo pri 57-letnem tujem državljanu. Pri hišni preiskavi v stanovanjski hiši in gospodarskem poslopju so našli 900 rastlin prepovedane droge konoplja, visoke približno od 40 do 180 centimetrov. Rastline so bile gojene v šestih prirejenih prostorih, in sicer na način kapljičnega namakanja rastlin.

Policisti so zasegli tudi več predmetov, ki so bili namenjeni in uporabljeni pri gojenju konoplje. Kot so dodali, je osumljenec za potrebe neupravičene proizvodnje konoplje speljal električni dovod mimo odjemnega mesta električne energije, s čimer je storil tudi kaznivo dejanje tatvine električne energije.

Osumljencu so policisti odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Za takšno kaznivo dejanje je sicer zagrožena kazen zapora od enega do deset let.