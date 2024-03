»Predsednik države se je odločil, da bo spremembo zakona o farmacevtskih izdelkih vrnil parlamentu in ga pozval k ponovni preučitvi zakona,« so v sporočilu za javnost zapisali v uradu poljskega predsednika Dude, ki je blizu nekdanji vladajoči konservativni stranki Zakon in pravičnost (PiS).

Duda je svoj veto upravičil s tem, da ga skrbi za zaščito zdravja otrok. »Predsednik ne more sprejeti zakonskih rešitev, ki mlajšim od 18 let omogočajo dostop do kontracepcijskih sredstev brez zdravniškega nadzora in brez upoštevanja vloge in odgovornosti staršev,« so še zapisali v njegovem uradu. Predstavniki vlade so medtem kritizirali njegovo potezo. »Škoda, da se predsednik ponovno obrača proti poljskim ženskam,« je v objavi na omrežju X zapisala namestnica ministrice za izobraževanje Katarzyna Lubnauer.

V vladi so sicer pričakovali predsednikov veto in napovedali, da ga bodo obšli tako, da bodo izdajanje receptov za jutranjo tabletko od 1. maja omogočili tudi lekarnam. »Če ne želimo nezaželenih nosečnosti, moramo zagotoviti, da bo tabletka čim bolj dostopna,« je za poljski radio RMF dejala ministrica za zdravje Izabela Leszczyna.

Trenutna vlada je januarja napovedala liberalizacijo zakonodaje o splavu in odpravo določenih politik prejšnje vlade pod vodstvom PiS, potem ko so zagovorniki pravic žensk na Poljskem dlje časa opozarjali na postopno omejevanje pravic, represijo, nadzor in prizadevanja za politični vpliv države na življenja žensk.