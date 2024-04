Trgovinsko preduzeće Ri-komerc Beograd se zanima za vlaganje v smučišče Kanin. Slovenski smučar in podjetnik Bojan Križaj pa se je nedavno sestal s predstavniki z ministrstva za gospodarstvo in infrastrukturo in se v imenu beograjskega podjetja pogovarjal o možnosti vlaganja v smučišče, govorili pa so tudi o zanimanju za naložbe v različne hotele, igrišča za golf, ... Sestali so se sredi aprila letos, poroča časnik Delo.

Občina Bovec, ki je lastnica smučišča in njegove infrastrukture, nima sredstev za zamenjavo zastarele krožno-kabinske žičnice, kar je razlog, da je smučišče že od lani zaprto. Nova žičnica bi stala približno 50 milijonov evrov ali več. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je pojasnila, da država podpira prizadevanja za ohranjanje smučišča in spodbuja vlaganja vanj. Vendar je investitorje usmerila k občini Bovec, saj je ta pristojna za odločanje in upravljanje z žičnico.

Na občinski seji so sicer že pred časom potrdili dokapitalizacijo, ki bo zadostovala le za poplačilo dolgov do dobaviteljev. Občina bo še naprej zagotavljala mesečna nadomestila po koncesijski pogodbi in bo imela možnost odločanja, koliko časa bo še vzdrževala družbo Sončni Kanin. Če se bo izkazalo, da nadaljnje poslovanje ni več smiselno, bo občina lahko začela redno likvidacijo podjetja, smo že poročali.