Kot so v botaničnem vrtu zapisali na svojih spletnih straneh, bi šlo za drugi poseg železnice na njihovo območje po letu 1974. Skrbi jih načrtovani drugi tir do Ivančne Gorice, saj železniška proga poteka tik ob vrtu.

Po njihovih navedbah bi morali med drugim porušiti staro upravno stavbo, kjer je danes čajnica. Prepričani so, da bi bilo mogoče projekt izvesti drugače, in sicer z umeščanjem načrtovanega tira na drugi strani obstoječega. Tudi slednjega bi lahko premaknili nekoliko stran od vrta, so prepričani.

Na direkciji za infrastrukturo so za medije – med drugim spletna portala 24ur in N1 – potrdili, da so lani začeli pripravljati strokovne podlage in državni prostorski načrt, trenutno pa je projekt v fazi načrtovanja optimizacij proge in spremljajočih ureditev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Sledila bo izdelava strokovnih podlag in okoljskega poročila za študijo variant oziroma predinvesticijsko zasnovo, nato pa izdelava podrobnejših rešitev in okoljskega poročila za fazo državnega prostorskega načrta.

Poudarili so, da je načrtovanje železniške proge tudi zaradi goste poselitve na območju Ljubljane zelo zahtevno. Ker se zavedajo pomena botaničnega vrta, so v projektno skupino vključili tudi arboristiko, so dodali.