»Izvajamo dejavnosti v okviru preiskave ruskih propagandno-vohunskih dejavnosti, usmerjenih proti državam članicam in institucijam Evropske unije,« je v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil predstavnik poljske agencije za notranjo varnost Jacek Dobrzynski. Pripadniki agencije so izvedli več racij v Varšavi in mestu Tychy na jugu države, v okviru preiskave pa so opravili tudi več zaslišanj.

Po njegovih besedah je bil cilj ruske vohunske mreže »uresničiti zunanjepolitične cilje Kremlja, vključno z oslabitvijo položaja Poljske na svetovnem prizorišču, diskreditiranjem Ukrajine in podobe organov Evropske unije«.

Operacije so se začele na podlagi preiskave, ki se je januarja končala z obtožnico proti poljskemu državljanu, osumljenemu vohunjenja za Rusijo. »Moški, ki je bil usidran v poljskem in Evropskem parlamentu, je opravljal naloge, ki so jih naročili in financirali sodelavci ruske obveščevalne službe,« je še dejal Dobrzynski.

Ob tem je povedal, da je poljska varnostna služba pri izvajanju operacij sodelovala s številnimi evropskimi partnerji, še zlasti s Češko.

Češka obveščevalna služba (BIS) je ravno v sredo razbila omrežje, ki ga je financirala Rusija, da bi pridobi vpliv v članicah EU in Evropskem parlamentu. Češka vlada ob tem uvedla sankcije proti ruskemu spletnemu portalu Voice of Europe ter politikoma Viktorju Medvedčuku in Artjomu Marčevskemu zaradi širjenja ruske propagande v EU.