Pogajanja, katerih cilj je izpustiti talce, ki jih od vdora na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani zadržuje Hamas na območju Gaze, in zagotoviti prekinitev ognja v opustošeni palestinski enklavi, so že več mesecev na mrtvi točki. Izrael naj bi na Hamas pritiskal s pripravami na obsežno kopensko ofenzivo na Rafo na skrajnem jugu območja Gaze.

Ameriški medij Axios je v petek ob sklicevanju na dva visoka izraelska uradnika poročal, da je Izrael opozoril Egipt, da je to zadnja priložnost za sklenitev dogovora pred začetkom operacij v Rafi. Po poročanju Axiosa in izraelskih medijev se Hamas in Izrael ne strinjata glede obsega dogovora, vključno s tem, koliko talcev bi lahko izpustili in kako dolgo bi trajala prekinitev ognja. Hamas zahteva trajno prekinitev ognja, kar Izrael zavrača.

Izraelski zavezniki in kritiki že več mesecev prosijo premierja Benjamina Netanjahuja, naj ne izvede invazije na Rafo, saj se bojijo množičnih žrtev med civilisti. Tja se je namreč zateklo več kot milijon razseljenih Palestincev iz drugih delov območja Gaze.

V palestinski enklavi je bilo od začetka vojne med Izraelom in Hamasom po najnovejših podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih najmanj 34.388 ljudi, več kot 77.400 pa jih je bilo ranjenih.