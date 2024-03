20. obletnica članstva v zvezi Nato: “Ne vemo niti tega, kakšno vojsko si želimo ...”

Mineva 20 let, odkar je Slovenija postala članica zveze Nato. Ankete kažejo, da smo danes na repu zaveznic po zaupanju v severnoatlantsko vojaško zavezo. Mnenja se krešejo tudi v politiki. V vladi z Gibanjem Svoboda na čelu menijo, da je članstvo v Natu najboljša izbira za slovensko nacionalno varnost in stabilnost poslovnega okolja, v Levici pa so včeraj ob bojkotu državne proslave vnovič pozvali k izstopu iz zavezništva.