V zadnjih dneh je svet kriptovalut pretreslo nekaj negativnih novic, ki za zdaj niso bistveno vplivale na cene. Prva novica zadeva ameriško borzo kriptovalut Coinbase in njihove neuspešne pritožbe na tožbo ameriške komisije za vrednostne papirje proti njim. Komisija je Coinbase tožila lani, saj naj bi ta kršil zvezne zakone o vrednostnih papirjih. Trdila je tudi, da je denarnica Coinbase delovala kot neregistrirana borznoposredniška družba. Sodnik je v tem tednu odločil, da je SEC verodostojno dokazal, da Coinbase deluje kot neregistriran posrednik, borza in klirinška hiša. Zadeva se bo tako nadaljevala na sodišču.

Tudi druga novica zadeva sodni pregon. Ameriško zvezno tožilstvo je v torek borzo kriptovalut KuCoin in dva njena ustanovitelja obtožilo kršitve zakonov o preprečevanju pranja denarja. Borza je delovala v ZDA, a se kljub temu ni registrirala pri ameriških državnih organih ter ni vodila programa za preprečevanje pranja denarja. Ministrstvo za pravosodje ZDA je v obtožnici navedlo, da sta ustanovitelja Chun Gan in Ke Tang KuCoin upravljala kot podjetje za prenos denarja za več kot 30 milijonov strank. Vendar pa kljub temu vse do leta 2023 niso izvajali programa poznavanja strank (KYC) ali programa za preprečevanje pranja denarja. Tudi ob uvedbi programa prepoznavanja strank ta ni veljal za obstoječe stranke.